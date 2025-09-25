शिल्पा शेट्टी के बचपन की 10 फोटो, 5वीं देख कहेंगे- ये होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन

बॉलीवुड की स्टाइल, फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी आज जितनी ग्लैमरस और फिट दिखती हैं, बचपन में उनका लुक बिल्कुल अलग था. उनकी चाइल्डहुड पिक्चर्स देखकर पलभर को आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये वही शिल्पा हैं? लेकिन इन तस्वीरों में कहीं न कहीं उनकी स्टार पर्सनालिटी की झलक साफ दिखाई देती है. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिल्पा शेट्टी की 10 ऐसी बचपन की तस्वीरें, जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे और कह उठेंगे- अरे वाह, ये सच में शिल्पा हैं? तो देर किस बात की, चलिए डुबकी लगाते हैं उन प्यारी और मासूम तस्वीरों में, जहां से झलकता है कि ये बच्ची एक दिन सुपरस्टार बनने वाली है.

शिल्पा का जन्म 8 जून 1975 को मंगलौर में हुआ था. बचपन से ही उनका हंसमुख और एक्टिव नेचर उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाता था.

पढ़ाई के दिनों में शिल्पा हमेशा एक्टिव स्टूडेंट रहीं. उन्होंने मुंबई के सेंट एंथोनी गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई की और आगे चलकर पोद्दार कॉलेज से फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया.

बहुत कम लोग जानते हैं कि शिल्पा एक प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर भी रह चुकी हैं. उनके बचपन के स्टेज परफॉर्मेंस की झलक उनके टैलेंट का सबूत देती है.

खेलों में भी शिल्पा पीछे नहीं रहीं. स्कूल टाइम में वो वॉलीबॉल टीम की कप्तान रही थीं. स्पोर्ट्स और डांस का यही कॉम्बिनेशन उनकी पर्सनैलिटी को और निखारता रहा.

शिल्पा ने अपनी पहली पहचान मॉडलिंग से बनाई थी. 10वीं की परीक्षा देने के बाद ही वो लिम्का टीवी एड में नजर आईं और सबको चौंका दिया.

साल 1993 में शिल्पा को बड़ा ब्रेक मिला जब उन्होंने फिल्म बाजीगर में काजोल की छोटी बहन का रोल निभाया. इसी फिल्म से उनकी असली स्टार जर्नी की शुरुआत हुई.

शिल्पा का परिवार भी उनके करियर का अहम हिस्सा रहा. उनके पापा सुरेंद्र शेट्टी और मां सुनंदा शेट्टी ने हमेशा उनका साथ दिया. उनकी छोटी बहन शमिता शेट्टी भी बॉलीवुड में अपना नाम बना चुकी हैं.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो शिल्पा ने 2009 में बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की. आज वो दो बच्चों – विवान और समीशा की मां हैं और फैमिली वर्क दोनों को परफेक्ट तरीके से बैलेंस करती हैं.

आज शिल्पा सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि फिटनेस क्वीन और सक्सेसफुल बिजनेसवुमन भी हैं. उनकी बचपन की तस्वीरें साफ बताती हैं कि उनमें बचपन से ही एक अलग कॉन्फिडेंस था, जो उन्हें आज इस मुकाम तक लेकर आया.