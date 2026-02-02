57 दिनों में सिनेमाघर में नहीं ओटीटी पर देखी इस डायरेक्टर ने धुरंधर, बोला- धुरंधर 2 का इंतजार है

लगभग 57 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर राज करने के बाद फिल्म 'धुरंधर' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. ओटीटी रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और हर तरफ से धमाकेदार रिस्पांस मिल रहा है. अब हिंदी फिल्म निर्देशक, निर्माता और अभिनेता शेखर कपूर ने फिल्म को बेहतरीन बताते हुए कहा है कि वे 'धुरंधर-2' के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. अभिनेता शेखर कपूर ने हाल ही में फिल्म धुरंधर देख ली है और फिल्म में उन्हें बड़े से लेकर छोटे किरदारों की भूमिका भी दिल छू लेने वाली लगी.

धुरंधर की तारीफ में शेखर कपूर ने लिखी ये बात

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, "आखिरकार नेटफ्लिक्स पर धुरंधर देख ली. शानदार कहानी और छोटे किरदारों में भी कलाकारों का अभिनय बेहद बेहतरीन है. निर्देशक आदित्य धर तारीफ के पात्र हैं. निर्माता ज्योति देशपांडे को बधाई और धुरंधर-2 का बेसब्री से इंतजार है."

Finally saw #Dhurandhar on Netflix. Terrific storytelling and very high level of performances even from minor roles. Director #AdityaDhar deserves all the praise he's getting. Congratulations producer #jyotideshpande and looking forward to #Dhurandhar2 — Shekhar Kapur (@shekharkapur) February 2, 2026

बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने कर ली है इतनी कमाई

धुरंधर' की तारीफ इंडस्ट्री के ज्यादातर लोगों ने की है, और मेकर्स को खुद यकीन नहीं था कि फिल्म इतनी जबरदस्त कमाई करने वाली है. तकरीबन 250 करोड़ के बजट में बनी फिल्म सिर्फ भारत में 800 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने में कामयाब रही है, जबकि ग्लोबल लेवल पर फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है.

धुरंधर 2 का है इंतजार

मेकर्स पहले ही फिल्म के दूसरे पार्ट 'धुरंधर-2' की घोषणा भी कर चुके हैं, जो सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज हो चुकी है. माना जा रहा है कि फिल्म में इस बार अर्जुन रामपाल यानी मेजर इकबाल और रणवीर सिंह के बीच घमासान होगा. रहमान डकैत की मौत के बाद मेजर इकबाल क्रूरता की हदें पार करते दिखेंगे.

आदित्य धर ने यूं किया धुरंधर पर काम

डायरेक्टर आदित्य धर की 'धुरंधर' उनके करियर की दूसरी बड़ी हिट साबित हुई है. 2019 में 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी हिट फिल्म देने के बाद आदित्य ने 2 साल की कड़ी मेहनत और लंबी रिसर्च के बाद 'धुरंधर' का निर्माण किया. फिल्म में देशभक्ति के साथ पाकिस्तानी मंसूबों को भी दिखाया गया है कि कैसे इनपुट मिलने के बाद भी हमलों को रोक पाना मुश्किल हो गया था. फिल्म को असल घटनाओं से जोड़ने की कोशिश की गई है.