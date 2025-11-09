सोनाक्षी सिन्हा के जहीर इकबाल की इंटरफेथ मैरिज के बाद भाईयों से हुई लड़ाई? कजिन ने बताया सच

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की चुटकी याद है, जिन्होंने काजोल की छोटी बहन का किरदार निभाया था. यह और कोई नहीं एक्ट्रेस पूजा रुपरेल थीं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पूजा की कजिन सोनाक्षी सिन्हा हैं. दरअसल, पूजा की मां और सोनाक्षी की मां दोनों बहने हैं, जिसके चलते दोनों एक्ट्रेसेस भी बहने हैं. इसी के चलते हाल ही में जब उनसे कजिन सोनाक्षी सिन्हा के जहीर इकबाल के साथ इंटरफेथ मैरिज के बाद भाईयों लव-कुश सिन्हा के साथ अनबन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने रिएक्शन दिया है और बेसलेस अफवाहों पर ध्यान ना देने के लिए कहा है.

सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में पूजा रुपरेल ने कहा, मैं यहां गॉसिप करने नहीं आई हूं. मैं जहीर से मिली हूं. वह उन लोगों फनी लोगों में से एक हैं, जिनसे मैं अबतक मिली हूं. मैं उनसे प्यार करती हूं. मैं नहीं जानती कि लोग इतने जॉबलेस हैं कि ऐसी चीजों के बारे में बातें करते हैं. लव और सोनाक्षी ने साथ में एक पूरी फिल्म की है निकिता रॉय. अगर उनके रिश्ते खराब होते तो क्या वह ऐसा करते. पूरी फैमिली द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नजर आई थी. लोगों बस गॉसिप करना पसंद है.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जब से सोनाक्षी और जहीर की शादी जून 2024 में हुई है. इंटरनेट पर एक्ट्रेस की भाईयों के साथ अनबन की बात कही जा रही है क्योंकि वह शादी में नजर नहीं आए थे. पूजा ने कपल के रिश्ते की तारीफ करते हुए कहा, दोनों के बीच बहुत सारा प्यार और कंफर्ट है. वह बहुत खूबसूरती से एक-दूसरे को कॉम्पिलमेंट करते हैं.

पूजा रुपरेल ने सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा के साथ रिश्ते के बारे में कहा, उन्होंने मुझे बचपन से देखा है वह मुझे भी बेटी की तरह मानती हैं. पूरी फैमिली करीब है. लोगों को छोटी सी बात पर कहानियां बनाना आता है.

