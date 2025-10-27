शशि थरूर को पसंद आई आर्यन खान की Ba***ds Of Bollywood, ट्विटर पर कुछ यूं अंग्रेजी में की तारीफ

कांग्रेस नेता शशि थरूर अक्सर अपनी कॉम्पेल्कस इंग्लिश और मजाकिया कमेंट्स के लिए चर्चा में रहते हैं. लेकिन इस बार थरूर ने आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लिए क्रिटिक बन गए. थरूर जरा सर्दी-खांसी के चलते ठीक महसूस नहीं कर रहे थे. इसलिए उन्होंने घर पर ही रहकर अपने सभी प्रोग्राम कैंसल कर दिए. हम सभी की तरह घर पर रिलैक्स करते हुए उन्होंने नेटफ्लिक्स पर कुछ देखने का फैसला किया और देख डाली आर्यन खान की ये वेब सीरीज.

उन्होंने लिखा, "मेरे स्टाफ और मेरी बहन, @smitatharoor ने मुझे कंप्यूटर से ध्यान हटाकर @NetflixIndia सीरीज देखने के लिए राजी किया, और यह मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी चीजों में से एक है: बिल्कुल #OTT गोल्ड!"

शशि थरूर को आर्यन खान की 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' काफी मजेदार लगी. उन्होंन एक्स पर लिखा, "अभी-अभी आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' देखकर खत्म की और मेरे पास तारीफ के लिए शब्द नहीं बचे हैं."

शो के बारे में आगे बात करते हुए, उन्होंने कहा, "इसमें समय लगता है और फिर आप इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं! राइटिंग शार्प है, डायरेक्शन बेबाक है, और इस सैटायर की बोल्डनेस, बॉलीवुड को बिल्कुल वैसी ही चाहिए थी."

I've been battling a cold & cough and cancelled engagements for two days. My staff and my sister, @smitatharoor, persuaded me to turn my eyes away from the computer part of the time towards a @NetflixIndia series, and it's one of the best things I have ever treated myself to:… pic.twitter.com/xRUHv8ERTB — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 26, 2025

"एक जीनियस, मजेदार, कभी-कभी इमोशनल और ग्लैमर से परे हमेशा बेबाक नजरिया, हर सिनेमाई क्लिच को शार्प माइंड से पेश करता हुआ और इंटरनल जोक्स की एक सीरीज जो दर्शकों को एक्टर और पर्दे के पीछे की कहानी से रूबरू कराती है." राजनेता ने कहा.

उन्हें सात एपिसोड शानदार लगे और उन्होंने कहा कि ये "एक सच्ची कहानी कहने की महाशक्ति के आने" का प्रतीक हैं. राजनेता ने लिखा, "आर्यन खान, शुक्रिया - आपने एक शानदार आर्ट पेश की है: द बैड्स ऑफ बॉलीवुड शानदार है!"

शाहरुख खान का जिक्र करते हुए, थरूर ने कहा, "एक पिता की तरफ से, मैं कहना चाहूंगा: आपको बहुत गर्व होना चाहिए!!" उन्होंने इस सीरीज को जरूर देखने लायक बताया.