धर्मेंद्र के निधन पर शर्मिला टैगोर बोलीं-  "काश वह इससे..."

शर्मिला टैगोर ने धर्मेंद्र के निधन पर उनके साथ चुपके चुपके में काम किए दिनों को याद किया. 

धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं शर्मिला टैगोर
नई दिल्ली:

धर्मेंद्र का सोमवार 24 नवंबर को निधन हो गया है. 89 साल की उम्र में दिग्गज ने अंतिम सांस ली. वहीं सुपरस्टार के साथ कई फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने NDTV के साथ खास बातचीत में सुपरस्टार के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को याद किया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि शर्मिला टैगोर नसीब, देवर और चुपके चुपके में साथ काम कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि वह लगभग रोज फोन पर बात करते थे. मैं जानती थी कि वह क्रिटिकल हैं. काश वह इससे उबर पाते.

शर्मिला टैगोर ने धर्मेंद्र के साथ चुपके चुपके में काम करने के दिनों को याद करते हुए कहा, "जब वह आउटडोर शूटिंग के लिए लेट होते थे, तो ऋषि दा उनके बिना ही शूटिंग करना शुरू कर देते थे. उसके बाद, धरम कभी भी ऋषि दा के सेट पर लेट नहीं होते थे. उन्हें चिंता थी कि उनका रोल कट जाएगा. वह एक बहुत अच्छे इंसान थे."

एक्ट्रेस ने आगे कहा, "मैंने कई रोमांटिक फिल्में कीं, मैं चुपके चुपके पर आती रहती हूं, यह एक कॉमेडी फिल्म थी. हर किसी को उन्हें इसमें देखकर हंसना चाहिए. वह एक बड़े आदमी थे. सब उन्हें पापाजी कहते थे. वह एक पक्के बड़े आदमी थे. वह सबका ख्याल रखते थे. वह एक ऐसे इंसान थे जिनके पास आप जाते हैं." 

गौरतलब है कि धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. वहीं कुछ देर पहले वह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं. जबकि उन्हें अंतिम विदाई देने सलमान खान, अमिताभ बच्चन और जैकी श्रॉफ समेत कई बॉलीवुड सितारे पहुंचते हुए नजर आए. 

