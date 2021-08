शनाया कपूर ने Vanity Room से शेयर किया वीडियो, यूं तैयार होती नजर आईं एक्ट्रेस...देखें Video

वैनिटी वेन से शेयर किया वीडियो

शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) Vanity Room में हैं और वहा से उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में शनाया को तैयार होते देखा जा सकता है. इस वीडियो के साथ शनाया ने कैप्शन में लिखा है 'If only we could get ready this fast'. फैन्स उनके इस वीडियो काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं उनके इस वीडियो पर कुछ ही समय में 19 हजार लाइक और 130 कमेंट आ चुके हैं.

शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म

शनाया कपूर (Shanaya Kapoor Debut Film) को करण जौहर बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं. इस बात का ऐलान करण जौहर ने खुद किया था. इसके अलावा शनाया जान्हवी कपूर की फिल्म 'गुंजन सक्सेना' में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर चुकी हैं. इस तरह सबकी नजर शनाया कपूर की डेब्यी फिल्म पर है.