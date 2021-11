शनाया कपूर ने शेयर की अपनी लेटेस्ट फोटो, ग्लैमरस लुक देख फैन्स के यूं आए रिएक्शन...देखें Photo

शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) ने ये फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'It's the little things that count'. इन फोटो को देख फैन्स जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक ने लिखा है 'बहुत खूबसूरत', दूसरे ने लिखा है 'ब्यूटीफुल'.

बता दें, शनाया कपूर (Shanaya Kapoor Debut Film) को करण जौहर बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं. इस बात का ऐलान करण जौहर ने खुद किया था. इसके अलावा शनाया जान्हवी कपूर की फिल्म 'गुंजन सक्सेना' में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर चुकी हैं. वहीं सबकी नजर शनाया कपूर की डेब्यू पर है.