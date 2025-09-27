शक्ति कपूर की बेटी की 10 फोटो, बचपन की फोटो पर हार बैठेंगे दिल, फैंस कहेंगे- दिल ले गई कुड़ी

खलनायक की भूमिका हो या कॉमेडी के जरिए लोगों के दिलों को जीतना, हिंदी सिनेमा में ऐसा एक साथ बहुत कम ही देखने को मिलता है. भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार शक्ति कपूर इसके जीते-जागते उदाहरण हैं. शक्ति कपूर ने अपनी अनूठी शैली, चाहे वह 'क्राइम मास्टर गोगो' की हास्यास्पद हरकतें हों या खलनायक के रूप में उनकी डरावनी हंसी, अपनी अदाकारी से उन्होंने दर्शकों को हमेशा बांधे रखा है. हालांकि सुपरस्टार की बेटी श्रद्धा कपूर अपनी सादगी और मासूमियत से भरी इमेज से फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं. इसीलिए आज हम आपको शक्ति कपूर की बेटी यानी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिसमें उनकी बचपन की तस्वीरें शामिल हैं.

श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं, जिन्हें स्त्री 3 और तू झूठी मैं मक्कार जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. इसके चलते वह सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में भी शुमार हैं.

श्रद्धा कपूर ने साल 2010 में तीन पत्ती से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद 2011 में उन्हें टीन ड्रामा लव का द एंड में लीड रोल मिला.

यह दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई. लेकिन साल 2013 में रिलीज हुई मोहित सूरी की आशिकी 2 ने उन्हें पॉपुलर कर दिया.

इस फिल्म से वह रातोंरात स्टार बन गईं और उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड का नॉमिनेशन भी मिला.

इसके अलावा श्रद्धा कपूर को विशाल भारद्वाज की 2014 में रिलीज हुई हैदर के लिए खूब तारीफें भी मिली.

श्रद्धा कपूर ने रोमांटिक थ्रिलर एक विलेन, डांस ड्रामा एबीसीडी 2 और एक्शन फिल्म बागी से अपनी एक अलग पहचान बनाई.

इतना ही नहीं छिछोरे, तू झूठी मैं मक्कार और साहो जैसी फिल्मों का भी वह हिस्सा रही.

जबकि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स फिल्म स्त्री और इसके सीक्वल स्त्री 2 में वह नजर आईं.

श्रद्धा कपूर ने कुछ फिल्मों में गाने भी गाए. जबकि उन्होंने अपनी एक क्लोदिंग लाइन भी खोली है, जिसका प्रमोशन वह इंस्टाग्राम के जरिए करती रहती हैं.

शक्ति कपूर और शिवांगी कपूर के घर में जन्मीं श्रद्धा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली एक्ट्रेसेस में से एक हैं.