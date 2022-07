मीरा के फोन पर अधिक समय बिताने की आदत पर शाहिद ने कसा तंज, यूं उतारी नकल तो फैंस हंस -हंस कर हुए लोट- पोट

एक दिन पहले जैसे ही मीरा ने इंस्टाग्राम पर होटल के वॉशरूम से एक मेकअप सेल्फी शेयर की, शाहिद ने लिखा, "वह इतनी खुश है कि उसने बाथरूम से बाहर आने का इंतजार भी नहीं किया. कपल ने पिछले हफ्ते अपनी सातवीं शादी की सालगिरह मनाई. दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे के लिए पोस्ट शेयर किए. मीरा के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए शाहिद ने लिखा, "7 डाउन बेबी. हैप्पी एनी. दूसरी ओर, मीरा ने शाहिद के साथ धूप में बैठे हुए एक वेकेशन की तस्वीर शेयर की और लिखा, “मेरे जीवन का प्यार. हैप्पी 7 बेबी.”

इस साल अप्रैल में शाहिद ने बताया था कि कैसे मीरा के साथ उनकी शादी एक लव मैरिज नहीं थी, और वह अभी भी आश्चर्य करते हैं कि यह कैसे हुआ. उन्होंने अपने यूट्यूब शो में रणवीर अल्लाहबादिया से कहा, "मैंने उसे नहीं चुना. शायद आपको पूछना चाहिए कि उसने मुझे क्यों चुना. मैं उनसे साढ़े 13 साल बड़ा था. हम परिवार के माध्यम से मिले, जब हम मिले थे तब से हम साथ थे और यह बस हो गया. यह तो होना ही था. जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे भी आश्चर्य होता है, 'ये कैसे हो गया?'



(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)