शाहिद कपूर ने पापा बनने के बाद पहली बार किया ये काम, इंस्टाग्राम पर शेयर की झलक

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ की एक खास झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है. इसमें उन्होंने पापा-बेटे की बॉन्डिंग से जुड़ी एक प्यारी झलक दिखाई. दरअसल शाहिद अपने बेटे जैन के साथ एक ट्रिप पर निकले हैं. इस ट्रिप की खासियत ये है कि इसमें शाहिद के साथ उनकी पत्नी मीरा कपूर और बेटी नहीं हैं. ट्रिप पर निकले तो शाहिद ने एक बेहद प्यारी तस्वीर शेयर की.

शाहिद कपूर अपने बेटे जैन कपूर के साथ निकले ट्रिप पर

रविवार (25 जनवरी) को शाहिद ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे जैन के साथ अपनी पहली सोलो बॉय ट्रिप की एक तस्वीर शेयर की. तस्वीर में शाहिद अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए दिख रहे हैं, जो पिता और बेटे के बीच एक प्यारा सा पल है. तस्वीर के साथ उन्होंने एक नोट लिखा, जिसमें लिखा था, “कुछ चीजें इतनी खास होती हैं कि उन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. वे खुद ही सब कुछ कह देती हैं... पिता होना एक सौभाग्य है. हमारी पहली सोलो ऑल-बॉयज ट्रिप. यह हमेशा के लिए मेरी यादों में बस गया है.”

फैंस पिता-बेटे के इस रिश्ते से साफ तौर पर इमोशनल हो गए. एक कमेंट में लिखा था, यह बहुत प्यारा है. दूसरे ने लिखा, बहुत कीमती, वहीं एक ने फैन ने कमेंट किया, सबसे प्यारा जबकि एक और ने कहा, शाहिद बहुत प्यारे पिता हैं.

शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की शादी

शाहिद कपूर ने 2015 में मीरा राजपूत से शादी की थी. शाहिद को पहली ही मुलाकात में मीरा पसंद आ गई थीं, वहीं मीरा को शादी के लिए हां कहने में करीब छह महीने लग गए. इस कपल के पहले बच्चे, बेटी मीशा का जन्म 2016 में और बेटे जैन का जन्म 2018 में हुआ.

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक लेटेस्ट इंटरव्यू में शाहिद ने अपने बच्चों, जैन और मीशा के बारे में बात की, जो लाइमलाइट में बड़े हो रहे हैं. उन्होंने कहा, “मैं चाहता हूं कि वे जितना हो सके नॉर्मल रहें... लेकिन एक हद के बाद, जो है सो है. जैसे-जैसे वे बड़े होंगे, उन्हें और ज्यादा पता चलेगा, लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं करते. अगर कोई सवाल आता है, तो हम माता-पिता के तौर पर उनका सबसे अच्छे तरीके से जवाब देने की कोशिश करते हैं. बस इतना ही. जो है सो है.”

शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म

शाहिद अपनी आने वाली फिल्म, ओ रोमियो की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं. विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी लीड रोल में हैं. साथ ही विक्रांत मैसी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल और दूसरे कलाकार भी अहम किरदारों में हैं. यह फिल्म 13 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.