इस क्यूट स्माइल पर फिदा थीं बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस, शादी के बाद बताया किसने दिया धोखा

फिल्म इंडस्ट्री में इस एक्टर का नाम टॉप स्टार्स में आता है. इन्होंने ना केवल कॉमेडी बल्कि सीरियस फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है.

इस एक्टर को पहचाना आपने ?
नई दिल्ली:

इस क्यूट सी मुस्कान ने सिर्फ आपका ही नहीं पूरे बॉलीवुड का दिल जीत रखा है. बचपन में तो ये स्माइल प्यारी थी ही बड़े होने के बाद भी ये एक्टर अपनी ऐसी ही कातिलाना मुस्कान से कई दिल जीत चुका है. जिसमें उन एक्ट्रेस की गिनती भी काफी ज्यादा है जो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार रह चुकी हैं. ये बात अलग है कि जब बात शादी की आई तो अपनी तमाम गर्ल फ्रेंड्स को छोड़ कर इस एक्टर ने किसी और को चुना और अब इनकी बेटर हाफ भी किसी फैशन दीवा से कम नहीं है. क्या आपने पहचाना ये नन्हा सा चॉकलेटी बॉय कौन है.

हसीनों के दिल का राजा

अगर आप अब तक नहीं पहचाने तो हम बता देते हैं. ये एक्टर हैं शाहिद कपूर. जो अपने डांस और अपनी एक्टिंग से कई बार फैन्स को इंप्रेस कर चुके हैं. शाहिद कपूर के करियर की खास बात ये है कि शुरुआती दौर में उन्होंने जितनी भी एक्ट्रेस के साथ काम किया, अधिकांश के साथ उनका नाम भी जुड़ता रहा. जिसमें से एक हैं करीना कपूर. जिनके साथ उनका रिलेशनशिप जगजाहिर था. तो दूसरी हैं प्रियंका चोपड़ा. हालांकि इन दोनों के रिलेशन पर दोनों ने ही कभी खुलकर बात नहीं की इसलिए ये रिलेशनशिप एक सस्पेंस ही रहा. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये तक दावा किया गया है कि शाहिद कपूर की 10 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स रही हैं. इसलिए उन्हें हसीनाओं के दिल का राजा भी कहा जाता है.

खुद किया था कन्फेस

अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में खुद शाहिद कपूर भी मजेदार खुलासा कर चुके हैं. नेहा धूपिया के शो बीएफएफ विद वोग में शाहिद कपूर से सवाल हुआ था कि उन्होंने किसी को धोखा दिया. तब उनकी पत्नी मीरा राजपूत ने कहा कि ये पूछिए कि इन्हें किस किस ने धोखा दिया है. इस सवाल के जवाब में शाहिद कपूर ने कहा था कि एक के बारे में पक्का पता है और एक पर शक है. तो दो तो होंगी ही. लेकिन उन्होंने किसी का भी नाम लेने से इंकार कर दिया था.

