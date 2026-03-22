शाहरुख खान का ईद का संदेश, लिखा- आप और आपके परिवार को ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर ईद के मौके पर एक दिल को छू लेने वाली शुभकामना देते हुए सभी के लिए शांति और खुशियों की कामना की. शाहरुख खान ने इस अवसर पर उम्मीद जताई कि हर किसी को वह सब मिले जो वे चाहते हैं, और उससे भी ज्यादा. आप और आपके परिवार को ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद. सभी को प्यार और रोशनी मिले, हम जो भी दुआ करें, वह सब हमें मिले और उससे भी ज्यादा... ईद मुबारक. उनकी ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी एक स्टाइलिश तस्वीर भी शामिल थी, जिसमें उन्होंने हरे रंग की शेरवानी और उसके साथ काले रंग का सिल्क का सलवार पहना हुआ था.

शाहरुख खान ने दी ईद की बधाई

इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जल्द ही एक्टर के लिए ईद की शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई. खान के आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो, वह जल्द ही फिल्ममेकर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म "किंग" में एक नए और जबरदस्त अंदाज में बड़े पर्दे पर नजर आएंगे. जनवरी में, फिल्म बनाने वालों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनकी अगली फिल्म की रिलीज डेट बताई और इस बात की पुष्टि की कि "किंग" 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में "दहाड़" मारेगी.

Here's wishing you and your families a joyful, peaceful and blessed Eid. Love and light to one and all, may we get all that we pray for and more… Eid Mubarak!! pic.twitter.com/29tBOYTGHr — Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 21, 2026

ये भी पढ़ें- Eid 2026: इस एक्ट्रेस की बर्थडे पार्टी में भिड़े थे शाहरुख-सलमान, 5 साल बाद यूं हुई ईद पर सुलह

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म का है इंतजार

इस घोषणा वाले वीडियो की शुरुआत 'रोर' (दहाड़) नाम के एक बड़े और दमदार टाइटल से हुई, जिसके पीछे का बैकग्राउंड भी काफी जबरदस्त था. इसके बाद, हमें एक लाइन लिखी हुई दिखाई देती है, जिसमें लिखा है, "इस क्रिसमस, डर ही राज करेगा," जो इस बात का इशारा है कि यह फिल्म कितनी बड़े पैमाने पर बनी है.

किंग की पहली झलक आई सामने

शाहरुख खान एक बार फिर से पर्दे पर राज करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आए. इस फिल्म में उनका अंदाज काफी रफ-टफ है, उन्होंने एक फटी हुई सफेद शर्ट पहनी है और उनके चेहरे पर खून के निशान हैं. पिछले साल नवंबर में शाहरुख के 60वें जन्मदिन के मौके पर, फिल्म बनाने वालों ने फैंस को "किंग" का टाइटल वीडियो तोहफे के तौर पर दिखाया था. इस वीडियो में हम शाहरुख को एक बेरहम भाड़े के सैनिक के तौर पर देखते हैं, जिसे यह याद रखना भी मुश्किल हो जाता है कि उसने कितने लोगों को मारा है.

ये भी पढ़ें- माधुरी दीक्षित ने किया था जब दावा, मुन्नी बदनाम और चिकनी चमेली जैसे गानों में मैं करती बेहतर परफॉर्म, जूही चावला हुईं हैरान