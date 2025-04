शाहरुख खान सब्यसाची के साथ मेट गाला में करेंगे डेब्यू, रेड कार्पेट पर एक्टर को देखने के लिए फैंस हुए एक्साइटेड

मेट गाला 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. बॉलीवुड के मेगास्टार शाहरुख खान इस साल रेड कार्पेट पर डेब्यू के लिए तैयार हैं. इंस्टाग्राम पेज डाइट सब्या ने इस खबर की पुष्टि की है. यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय मेल एक्टर रेड कार्पेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा. शाहरुख के डेब्यू को लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह है. डाइट सब्या ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें मेट गाला के लिए एक सुपरस्टार और एक प्रसिद्ध डिजाइनर के बीच एक बड़े सहयोग का संकेत दिया गया. पोस्ट में दोनों को मेट गाला डेब्यू के लिए एक साथ आने वाले "दो दिग्गज" के रूप में लिखा गया. फैंस ने अनुमान लगाया कि शाहरुख और डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी मेट गाला के लिए साथ आएंगे. पोस्ट पर पूजा ददलानी ने लाइक किया.

Just 8 days left until the Met Gala 2025 lights up the world with glam, grandeur, and the undeniable magic of King Khan! The countdown to charisma begins ❤️



SRK AT MET GALA@iamsrk #ShahRukhKhan #KingKhan #SRK #King #MetGala2025 #SRKMetGala #GlobalSuperstar pic.twitter.com/McNqJlFpFb