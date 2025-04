तीन साल में शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने कमाया मोटा मुनाफा, 11 करोड़ के घर को बेचा इतने करोड़ में

शाहरुख खान और गौरी खान इन दिनों अपनी बंगले मन्नत की मरम्मत करवा रहे हैं. जिसके चलते किंग खान के पूरे परिवार को रेंट के मकान पर रहना पड़ रहा है. वहीं मन्नत की मरम्मत के बीच गौरी खान के एक फ्लैट बेचने की खबरें आ रही हैं. गौरी खान ने मुंबई के दादर पश्चिम स्थित कोहिनूर एल्टीसिमो अपार्टमेंट को 11.61 करोड़ रुपये में बेच दिया है. यह लगभग 2000 वर्ग फीट का अपार्टमेंट गौरी ने अगस्त 2022 में 8.5 करोड़ रुपये में खरीदा था, जैसा कि Zapkey के एक एक्स पोस्ट में बताया गया है.

एक मशहूर इंटीरियर डिजाइनर और बॉलीवुड के सुपरस्टार की पत्नी गौरी खान ने इस लेन-देन से 3.1 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है, जो कि उनके निवेश पर 37% का लाभ दर्शाता है. यह निवेश पर लगभग 13% वार्षिक रिटर्न का संकेत देता है. Zapkey के पोस्ट में लिखा गया, “गौरी खान ने मुंबई के दादर पश्चिम स्थित कोहिनूर एल्टीसिमो प्रोजेक्ट में लगभग 2000 वर्ग फीट के अपार्टमेंट को 11.61 करोड़ रुपये में बेचा है.” पोस्ट में आगे कहा गया, “गौरी ने अगस्त 2022 में इसे 8.5 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिससे उन्होंने 3.1 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो उनके निवेश पर 37% का लाभ है (लगभग 13% वार्षिक रिटर्न).”

Gauri Khan, a well known interior designer and wife of Bollywood star Shah Rukh Khan, has sold an almost 2000 sft apartment located in the project Kohinoor Altissimo in Mumbai's Dadar West area for Rs 11.61 cr.



Having purchased the apartment in August 2022 for Rs 8.5 cr, Khan… pic.twitter.com/5DAZzaTFEU