पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए शाहरुख खान, 500 परिवारों का उठाया बीड़ा

पंजाब में आई भीषण बाढ़ के दौरान ‘वॉयस ऑफ अमृतसर' (VOA) ने राहत कार्य को गति दी है. इस बार उनके साथ शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की मद्दती संस्था मीर फाउंडेशन भी हाथ बढ़ा चुकी है. मीर फाउंडेशन, जो पूरे भारत में एसिड अटैक पीड़ितों की मदद के लिए जानी जाती है, अब पंजाब में लगभग 500 प्रभावित परिवारों को बिस्तर, मैट्रेस, गैस स्टोव, पंखे, जल शुद्धिकरण मशीनें, कपड़े और अन्य घरेलू वस्तुएं वितरित करेगी. इसका उद्देश्य इन परिवारों को फिर से आत्मनिर्भर बनाना है.

इससे पहले VOA ने AIIMS, नई दिल्ली के डॉक्टर्स के सहयोग से गुरुद्वारा बाबा बुद्धा साहिब, रामदास, गांव मचिवाड़ा और गांव घनोवाला में मेडिकल कैंप लगाए, जहां हजारों लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और दवाइयां मिलीं. साथ ही, VOA ने 'विद्या का लंगर' शुरू कर बच्चों को किताबें, कॉपियां और स्टेशनरी भी उपलब्ध कराई.

शाहरुख खान के अलावा और कौन-कौन सामने आया?

• अक्षय कुमार ने ₹5 करोड़ राहत राशि दी और इसे ‘दान नहीं, सेवा' बताया.

• सलमान खान ने अपनी ‘Being Human' संस्था के माध्यम से पांच स्पेशल रेस्क्यू बोट भेजीं, तीन का उपयोग हो रहा है और उन्होंने प्रभावित गांवों को गोद लेने का वादा भी किया है.

• सोनू सूद ने अपने परिवार के साथ मिलकर लगभग 2,000 गांवों में राहत पहुंचाने का लक्ष्य रखा, मेडिकल वैन, हेल्पलाइन समेत कई सुविधाएं शुरु कीं.

• दिलजीत दोसांझ की Sanjh Foundation ने अमृतसर और गुरदासपुर के 10 गांवों को गोद लिया, जहां फेज 1 में भोजन, साफ पानी, तेल-दवा आदि पहुंचाए गए. बाद में पुनर्निर्माण भी करेंगे.

• राज कुंद्रा ने अपनी फिल्म ‘Mehar' की पहले दिन की कमाई बाढ़ राहत में दी.

• करन औजला, गिप्पी ग्रेवाल, अममी वीरक, जसबीर जस्सी जैसे पंजाब के कलाकारों ने खाद्य सामग्री, पशु चारा, ठहराव और पुनर्निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई.