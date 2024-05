शाहरुख खान को अस्पताल से मिली छुट्टी, हीट स्ट्रोक की वजह से अस्पताल में थे भर्ती

एएनआई के मुताबिक, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को अहमदाबाद के केडी अस्पताल से छुट्टी मिल कई है. इस बात की जानकारी अहमदाबाद ग्रामीण के एसपी ने दी है. शाहरुख खान को हीट स्ट्रोक और डीहाइड्रेशन की वजह से बुधवार को अहमदाबाद के केडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इससे पहले शाहरुख खान की सेहत को लेकर उनकी मैनेजर ने अपडेट दिया था. किंग खान की मैनेजर पूजा डडलानी ने बताया कि शाहरुख खान पूरी तरह से ठीक है.

Actor Shah Rukh Khan has been discharged from Ahmedabad's KD Hospital: Ahmedabad Rural SP



Shah Rukh Khan was admitted to KD Hospital in Ahmedabad, Gujarat yesterday due to heat stroke and dehydration.