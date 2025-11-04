हॉलीवुड की कॉपी है शाहरुख खान का किंग का वायरल लुक? चौंका देगा डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का ये जवाब

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने जब से अपनी आने वाली फिल्म किंग का लुक रिवील किया तभी से केवल उसी लुक की चर्चा हो रही है. पहले तो लोग इम्प्रेस होते नजर आए लेकिन धीरे-धीरे इस नए लुक की पोल खुलती नजर आई जब ब्रैड पिट की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुईं. सोशल मीडिया पर शाहरुख के किरदार और F1 फिल्म में ब्रैड पिट के लुक के बीच समानताओं को लेकर चर्चा होने लगी. अब डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने आखिरकार फिल्म से जुड़े कम्पैरिजन और फैन्स के लॉजिक पर रिएक्शन दिया है. ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी मान लिया है कि उनका काम चोरी का है.

सिद्धार्थ आनंद का रिएक्शन

"किंग" का पहला लुक जारी होते ही, सोशल मीडिया पर फिल्म में शाहरुख के नीली शर्ट और टैन जैकेट वाले लुक को लेकर पोस्ट की बाढ़ आ गई. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके और F1 में ब्रैड पिट के लुक के बीच समानताएं बताते हुए दोनों के साथ-साथ क्लिप शेयर किए. कुछ फैन्स ने इसे "इंस्पिरेशन" बताया तो कुछ ने इसे "नकल" करार दिया, जिससे ऑनलाइन बहस छिड़ गई.

अब सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट का जवाब दिया है जिससे उनके जवाब पर भी सवाल खड़े हो गए. सोशल मीडिया यूजर की पोस्ट पर लिखा था, "नफरत करने वालों का अजीब तर्क. अगर बॉलीवुड फिल्मों में:- लड़ाकू विमान - टॉप गन की नकल, जहाज - टाइटैनिक की नकल, वही ड्रेस कोड - F1 की नकल, ऑरेंज ड्रेस - हिंदू विरोधी, तो उनका आईक्यू लेवल 1947 से ही बफरिंग ही कर रहा है."

Funny logic by haters these days.

If Bollywood movie has:-

Fighter Jet - Copy of Top Gun

Ship - Copy of Titanic

Same dress code - Copy of F1

Orange Dress - Anti-Hindu 😭



Their IQ level is like - buffering since 1947 pic.twitter.com/yHjRTNcjTt — अपना Bollywood🎥 (@Apna_Bollywood) November 3, 2025

इस पोस्ट में एक कोलाज है जिसमें शाहरुख अपनी 2017 की फिल्म जब हैरी मेट सेजल से मिलते-जुलते आउटफिट में दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद ब्रैड पिट अपनी 2025 की फिल्म F1 में इसी तरह के लुक में दिखाई दे रहे हैं और आखिर में किंग की वह तस्वीर जिसने सोशल मीडिया पर पूरी चर्चा छेड़ दी. सिद्धार्थ आनंद ने कमेंट सेक्शन में पोस्ट पर रिएक्शन दिया और "ओके" लिखकर लाफ्टर इमोजी तारीफ करने वाले इमोजी बनाए. अब इस कमेंट पर सवाल ये है कि इसमें सिद्धार्थ ने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा. बल्कि वह तो अपने कमेंट से इस बात को और मजबूती देते नजर आ रहे हैं.