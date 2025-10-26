अल्फा में पठान की एंट्री, आलिया की फिल्म में कैमियो करेंगे शाहरुख खान?

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी यशराज फिल्म्स की अगली स्पाई यूनिवर्स फिल्म अल्फा में नजर आने वाली हैं. इस बीच खबर आई कि फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा ने "अल्फा में कैमियो करने के लिए शाहरुख खान से बात की है." खबर के मुताबिक शाहरुख खान एक "स्पेशल किरदार" में नजर आएंगे, जिससे पठान 2 बनेगी. रिपोर्ट की मानें तो शाहरुख इस बात पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज्यादातर डेट्स अपनी अगली फिल्म किंग को दे दी हैं.

क्या शाहरुख खान अल्फा का हिस्सा होंगे?

अपने सोर्स के हवाले से बॉलीवुड हंगामा ने बताया, "फिलहाल, पठान स्पाई यूनिवर्स का सबसे चर्चित किरदार है. आदित्य चोपड़ा ने अल्फा में कैमियो करने के लिए शाहरुख खान से कॉन्टैक्ट किया है. उन्होंने उनके लिए एक स्पेशल किरदार तैयार किया है, जिससे पठान 2 बनेगी. शाहरुख खान ने इस पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा है, क्योंकि उन्होंने फिलहाल किंग को कई तारीखें पहले से ही अलॉट कर दी हैं."

आदित्य ने शाहरुख से रिक्वेस्ट की है कि वे नवंबर की शुरुआत में अल्फा के लिए तीन-चार दिन की शूटिंग का टाइम फिक्स करें. सोर्स ने आगे कहा, "शाहरुख खान ने 'किंग' की शूटिंग के लिए पूरा नवंबर तय कर रखा था, लेकिन आदि के कहने पर, वह अल्फा में अपने कैमियो को साकार करने के लिए अपनी कमिटमेंट को फिर से शेड्यूल कर सकती हैं. वह एक हफ्ते से 10 दिनों में फिल्म का हिस्सा बनेंगे या नहीं इसे कनफर्म कर देंगे. अगर कोई सही कैमियो नहीं होता है, तो वह अल्फा के अंतिम क्रेडिट सीक्वेंस की शूटिंग कर सकते हैं."

हालांकि, इंडस्ट्री के सोर्सेज का कहना है कि यह अभी केवल एक अफवाह हो सकती है, और सुपरस्टार को अल्फा में, कैमियो में भी, लाने की कोई ठोस प्लानिंग नहीं है.

वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के बारे में

वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत टाइगर फिल्मों से हुई थी, लेकिन असल में यह 2023 में शाहरुख की 'पठान' के साथ शुरू हुआ. शुरुआत में इस फ्रैंचाइजी को केवल दो टाइगर फिल्में, 'वॉर' और 'पठान' ही हिट मिलीं. हालांकि उसके बाद से टाइगर 3 की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है और इस साल की शुरुआत में वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिससे इस ड्रीम फ्रैंचाइजी के भविष्य को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं.

अल्फा यूनिवर्स का अगला चैप्टर 25 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की वुमेन लीड फिल्म के तौर पर पेश की जा रीह है. इस फिल्म का डायरेक्शन शिव रवैल ने किया है.