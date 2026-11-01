Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान के 61 वें बर्थडे की तैयारियां शुरू, दो दिन पहले ही सी लिंक पर छाया किंग का पोस्टर

Shah Rukh Khan Birthday: मुंबई में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के जन्मदिन से पहले जश्न का माहौल है. इस मौके पर मशहूर बांद्रा-वर्ली सी लिंक को खास रोशनी से सजाया गया है. इस शानदार सजावट ने फैंस और स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिससे एक्टर के जन्मदिन के जश्न का उत्साह और भी बढ़ गया है. सजावट के बाद शहर के सबसे प्रमुख लैंडमार्क में से एक सी लिंक अंधेरा होने के बाद बेहद आकर्षक लग रहा था. इसकी जगमगाती रोशनी के जरिए अभिनेता को एक खास सम्मान दिया गया. सोशल मीडिया पर इस चमकते हुए पुल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्हें फैंस सुपरस्टार के लिए जन्मदिन की बधाई के रूप में शेयर कर रहे हैं. इस नजारे ने शाहरुख खान के जन्मदिन को लेकर चल रही चर्चाओं में उत्साह का एक और रंग भर दिया है.

शाहरुख खान को फैंस प्यार से 'किंग खान' कहते हैं. उनके चाहने वाले न केवल पूरे देश में बल्कि दुनिया भर में मौजूद हैं. हर साल उनका जन्मदिन उनके फैंस के लिए एक खास मौका होता है. इस दिन बड़ी संख्या में फैंस बांद्रा स्थित उनके घर 'मन्नत' के बाहर इकट्ठा होते हैं, ताकि वे अपने चहेते अभिनेता की एक झलक पा सकें और उनके जन्मदिन का जश्न मना सकें. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उनके लिए भेजी गई शुभकामनाओं, फैंस द्वारा बनाए गए पोस्टरों, तस्वीरों और संदेशों से भरे हुए हैं.तीन दशकों से अधिक के अपने करियर में शाहरुख खान ने हिंदी सिनेमा में एक खास मुकाम हासिल किया है. रोमांटिक ड्रामा और पारिवारिक फिल्मों से लेकर एक्शन और थ्रिलर तक, शाहरुख खान ने कई तरह के किरदार निभाए हैं और भारतीय सिनेमा को कुछ ऐसे यादगार पात्र दिए हैं जिन्हें लोग हमेशा याद रखेंगे. पर्दे पर उनकी मौजूदगी संवाद बोलने का उनका अनोखा अंदाज और दर्शकों के साथ उनका गहरा जुड़ाव ही है, जिसने उन्हें 'बॉलीवुड का किंग' बनाया है.जन्मदिन का यह जश्न फैंस के लिए उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों को फिर से देखने और उनके करियर के अपने पसंदीदा पलों को शेयर करने का एक बेहतरीन मौका भी है. 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' और 'कुछ कुछ होता है' के रोमांस से लेकर 'पठान' और 'जवान' जैसी एक्शन से भरपूर सफल फिल्मों तक, उनका काम आज भी हर पीढ़ी के दर्शकों को जोड़े रखता है.

रोशनी से सजा बांद्रा-वर्ली सी लिंक इस जश्न के लिए एक बेहतरीन पृष्ठभूमि का काम कर रहा है, जो मुंबई के क्षितिज पर एक उत्सव जैसी चमक बिखेर रहा है. इस लैंडमार्क की सजावट फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गई है. कई लोग इसे शहर की ओर से जन्मदिन के उत्साह में शामिल होने के एक खास तरीके के रूप में देख रहे हैं. जैसे-जैसे शाहरुख खान का जन्मदिन करीब आ रहा है, उनके फैंस उन्हें और सिनेमा में उनके योगदान को याद करते हुए लगातार शुभकामनाएं भेज रहे हैं. शहर की ओर से दी गई यह शानदार श्रद्धांजलि उत्साह को और बढ़ा रही है.



