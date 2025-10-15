अपने नाना अमिताभ बच्चन के गाने कजरारे पर सुहाना खान के साथ नाचते दिखे अगस्त्य नंदा, वीडियो हुई वायरल

दिवाली की धूम, पार्टी और जश्न की शुरुआत हो चुकी है और बॉलीवुड सितारे इस खुशी भरे माहौल को और भी रंगीन बनाने में जुटे हैं. हाल ही में मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सितारों का जमावड़ा देखने को मिला. इस पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसमें शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा, ऐश्वर्या राय के मशहूर गाने ‘कजरा रे' पर थिरकते नजर आ रहे हैं.

सुहाना और अगस्त्य का ‘कजरा रे' डांस

फैशन इन्फ्लुएंसर साक्षी सिंदवानी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह वीडियो शेयर किया, जिसमें सुहाना और अगस्त्य के साथ श्वेता बच्चन भी डांस करती दिख रही हैं. इस वीडियो में सुहाना और अगस्त्य ट्रेडिशनल एथनिक वीयर में ‘कजरा रे' के स्टेप्स को कॉपी करते हुए मस्ती में झूम रहे हैं.

पर्पल साड़ी में छाईं सुहाना

सुहाना इस गाने पर पर्पल साड़ी में बेहद अट्रैक्टिव लग रही थीं, जबकि अगस्त्य काले कुर्ते-पायजामे में जंच रहे थे. डांस फ्लोर पर दोनों की शानदार केमिस्ट्री ने सभी का ध्यान खींचा. श्वेता बच्चन भी इस मौके पर ‘बंटी और बबली' के इस आइकॉनिक गाने पर एक्साइटमेंट के साथ डांस करती दिखीं. इस गाने में ओरिजनली अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय नजर आए थे.

मनीष मल्होत्रा की पार्टी में सितारों की महफिल

मनीष मल्होत्रा की इस ग्रैंड दिवाली पार्टी में करीना कपूर, रेखा, करण जौहर, बॉबी देओल, गौरी खान, अनन्या पांडे, कृति सेनन, प्रीति जिंटा, मलाइका अरोड़ा, सान्या मल्होत्रा, जैकलीन फर्नांडिस, काजोल और अभय वर्मा जैसे कई सितारे शामिल हुए.

‘द आर्चीज' से डेब्यू

सुहाना खान और अगस्त्य नंदा ने जोया अख्तर की फिल्म ‘द आर्चीज' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में सुहाना ने वेरोनिका लॉज का किरदार निभाया, जबकि अगस्त्य आर्ची एंड्रयूज के किरदार में नजर आए. दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया. सुहाना और अगस्त्य के डेटिंग की अफवाहें भी सामने आई थीं, लेकिन इस बारे में कोई ऑफीशियल कनफर्मेशन नहीं है.