विज्ञापन

'दिल्ली क्राइम' की एक्ट्रेस ने लिया एक्टर बनने का फैसला तो मां ने कह दिया 'वेश्या', नस काटने की दी थी धमकी

ग्लैमर की दुनिया में अब भले ही हायर क्लास से लेकर मीडियम क्लास और लोअर क्लास की हसीनाएं किस्मत आजमाने आ रही हैं. लेकिन सब के लिए ये करियर चुनना आसान नहीं होता.

Read Time: 3 mins
Share
'दिल्ली क्राइम' की एक्ट्रेस ने लिया एक्टर बनने का फैसला तो मां ने कह दिया 'वेश्या', नस काटने की दी थी धमकी
'दिल्ली क्राइम' की एक्ट्रेस ने लिया एक्टर बनने का फैसला तो मां ने कह दिया 'वेश्या'
नई दिल्ली:

ग्लैमर की दुनिया में अब भले ही हायर क्लास से लेकर मीडियम क्लास और लोअर क्लास की हसीनाएं किस्मत आजमाने आ रही हैं. लेकिन सब के लिए ये करियर चुनना आसान नहीं होता. आज भी कई फैमिलीज हैं जो अपने घर की बेटियों को चकाचौंध से भरी बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में जाने नहीं देना चाहती हैं. एक्ट्रेस सयानी गुप्ता भी इस चैलेंज का सामना कर चुकी हैं. कॉरपोरेट वर्ल्ड में हर महीने अच्छी खासी सैलेरी लेने वाली सयानी गुप्ता ने जब बॉलीवुड की राह चुनी. तब सबसे पहले उनकी मां ने ही सख्त विरोध किया. यहां तक की नस काट लेने तक की धमकी दे डाली.

ये भी पढ़ें: रोंगटे खड़े कर देंगे बॉर्डर 2 के ये पांच दमदार डायलॉग, सुनते ही दिल में जाग उठेगी देशभक्ति

कमरे में किया बंद

एक इंटरव्यू में खुद सयानी गुप्ता ने बताया कि उनकी मां ने अकेले ही उनकी परवरिश की है. उनके लिए हमेशा सयानी गुप्ता को सेफ रखना सबसे पहला मकसद रहा. ऐसे में जब सयानी गुप्ता ने FTII, पुणे में पढ़ने का फैसला किया तो मां बेहद नाराज हो गईं. बेटी को एक्टिंग में कदम रखने से रोकने के लिए उन्होंने खुदकुशी तक करने की धमकी दे डाली. उन्होंन कहा ‘अगर तुम एक्टिंग करने गईं तो मैं अपनी कलाई काट लूंगी.' उनका मानना था कि एक्टिंग का पेशा ही गलत होता है. वो एक्ट्रेस को प्रॉस्टिट्यूट्स से भी कंपेयर करती थीं.

FTII में खुली किस्मत

तमाम विरोधों का सामना करते हुए सयानी गुप्ता FTII पहुंची. उसके बाद सयानी की किस्मत ने करवट ली. वहां बड़े कलाकारों की कमी थी, इसलिए उन्हें तुरंत काम मिलने लगा. कुछ ही समय में सयानी गुप्ता को पांच स्टूडेंट फिल्मों के ऑफर मिल गए. तीन फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद उनकी मां का नजरिया भी बदलने लगा. एक फिल्म देखने के बाद मां ने उनकी तारीफ भी की. सयानी गुप्ता ने बताया कि उन्होंने कहा, ‘अगर तुम्हें अगले दो साल यही करना है, तो कर सकती हो.' सयानी गुप्ता जॉली एलएलबी 2, आर्टिकल 15, पगलैट और एक्सोन जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. उनका शो फोर मोर शॉट्स प्लीज पहले ही लोगों को पसंद आ रहा है. जिसका चौथा सीजन भी आ चुका है.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sayani Gupta, Delhi Crime, Four More Shots Please, Actress Sayani Gupta, Sayani Gupta Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com