एक्ट्रेस रह चुकी हैं सतीश शाह की वाइफ? फिल्ममेकर अशोक पंडित ने बताई कपल की लव स्टोरी

इस हफ्ते फिल्म जगत में एक भावुक पल देखने को मिला, जब फिल्ममेकर अशोक पंडित ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सतीश शाह की पत्नी, मधु शाह के लिए एक दिल को छू लेने वाला संदेश लिखा. सोशल मीडिया पर इस पोस्ट ने उनके दोस्तों और फैंस का दिल भी छू लिया. अशोक ने अपने शब्दों में मधु शाह के कलात्मक सफर, उनके पति सतीश शाह के साथ उनकी खूबसूरत कहानी और अपनी पुरानी दोस्ती के किस्सों को साझा किया. अशोक ने अपने संदेश में लिखा, ''मैं आपको पिछले 40 सालों से जानता हूं. आप एक ऐसी इंसान रही हैं, जो हमेशा अच्छाई में विश्वास रखती हैं, अपने आस-पास के लोगों के साथ प्यार और स्नेह बांटती रही हैं.''

उन्होंने अपने पोस्ट में प्रतिष्ठित फोटोग्राफर आर.आर. प्रभु का भी जिक्र किया और लिखा, '' एक बेहतरीन फोटोग्राफर आदरणीय आर.आर. प्रभु की बेटी होने के नाते, जिनसे मैं जब भी मिलता, वह अपनी कलात्मक मुस्कान और शालीन हाव-भाव से मुझे आशीर्वाद देते. आपने उनके पदचिन्हों पर बखूबी चलना जारी रखा है और एक शानदार अभिनेत्री और एक बेहतरीन फैशन डिजाइनर के रूप में अपनी प्रतिभा से उनकी विरासत को संजोया है. आपके साथ कई शानदार पल बिताए हैं, जब आपने मेरे एकांकी नाटकों में महत्वपूर्ण किरदार निभाए थे, जिनका निर्देशन मैंने आपके कॉलेज (एसएनडीटी जुहू) में किया था.''

अशोक ने अपनी यादों को साझा करते हुए आगे बताया, "मेरे प्रिय मित्र सतीश शाह ने इंटर कॉलेजिएट प्रतियोगिता में आपका प्रदर्शन देखा और आपके पुरस्कार विजेता प्रदर्शन से काफी प्रभावित हुए. यही से एक प्रेम कहानी की शुरुआत हुई, जिसने एक प्यारी सी जोड़ी का रूप लिया. आप और सतीश... शालीनता, सम्मान, हास्य, एकता और मस्ती का प्रतीक थे."

अशोक ने अपने पोस्ट में उन छोटी-छोटी यादों को भी साझा किया, जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देती हैं. उन्होंने आगे लिखा, "आपने और सतीश ने अपने आस-पास बहुत सारे अच्छे लोग बनाए हैं, जो हमेशा आपके प्रति स्नेह रखते है. मुझे आज भी आपका वो टिफिन याद है जो आप फिल्मी चक्कर के सेट पर सतीश के साथ हम सबके लिए भेजा करती थीं, जिसे सतीश अकेले ही खा लेते थे और हमें खाने नहीं देते थे."

उन्होंने पोस्ट के आखिर में लिखा, "मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आपकी तबियत ठीक नहीं है. मेरे लिए आप पहले जैसी ही प्यारी इंसान हैं. चलो, साथ में एक नाटक करते हैं और मैं वादा करता हूं कि आपको फिर से बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिलेगा क्योंकि मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं लगता. मुझे यकीन है कि सतीश वहां से तालियां बजाएंगे और आप पर गर्व करेंगे. शेड्यूल बनाकर आपको बताएंगे."