Sardaar Ji 3 pakistan box office: पाकिस्तान में ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही सरदार जी 3, दिलजीत दोसांझ ने शेयर की खुशी!

Sardaar Ji 3 pakistan box office: एक्टर और गायक दिलजीत दोसांझ को 'सरदार जी 3' में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हनिया आमिर के साथ काम करने के लिए काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. दिलजीत दोसांझ की बहुप्रतीक्षित पंजाबी फिल्म 'सरदार जी 3' रिलीज हो चुकी है. 22 जून को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर की मौजूदगी ने विवाद को जन्म दिया. फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार को कास्ट करने के चलते सोशल मीडिया पर एक्टर-सिंगर का विरोध शुरू हो गया. इसके बाद भारत में फिल्म को रिलीज ना करने का फैसला किया गया. जबकि पाकिस्तान सहित दुनियाभर में फिल्म रिलीज हो गई. इसी बीच कुछ वीडियोज सामने आए, जिसमें पाकिस्तान में फिल्म के शोज हाउसफुल देखने को मिले. वहीं अब खबर सामने आई है कि पाकिस्तान में सरदार जी 3 ने डबल डिजिट का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है.

पाकिस्तान में सरदार जी 3 कर रही ताबड़तोड़ कमाई

लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक्स पेज पर शेयर किए गए पोस्ट के मुताबिक, शुक्रवार को 3.15 करोड़ की कमाई फिल्म ने की. शनिवार को फिल्म ने 4 करोड़ की कमाई हासिल की. इसके बाद दो दिन में 7.15 करोड़ की कमाई फिल्म ने कर ली है. जबकि कहा जा रहा है कि संडे को आंकड़ा 4 से साढ़े 4 करोड़ पार का रहेगा.

