SSR Death Anniversary: सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ शेयर की फोटो तो कृति सेनन ने लिखा यह मैसेज

वहीं कृति सेनन (Kriti Sanon) ने बेहद ही इमोशनल और खास पोस्ट शेयर किया है. जिसपर फैंस का खास रिएक्शन देखा जा सकता है. दरअसल इस तस्वीरों में वे अपने शूटिंग के दिनों को याद कर रही हैं. इस पोस्ट में एक नहीं बल्कि कई तस्वीरों का कोलाज बनाया गया है. इस खूबसूरत मोमेंट को शेयर करने के साथ ही वे लिखती हैं कि- "जब हम पहली बार मिले थे एक दूसरे से एकदम अंजान थे. हमने फिल्म के लिए अपना लुक टेस्ट दिया. जिसके बाद से ही हमारी बात होनी शुरू हुई, लेकिन आज मुझे यह जानकर काफी दुख होता है कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो. इस बात पर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल है. लगता है कि तुम यहीं कहीं हो और मैं तुमसे टकराऊंगी. मैं प्रार्थना करती हूं कि तुम जहां भी रहो खुश और शांति से रहो." कृति की इस तस्वीर पर कुछ ही देर में 7 लाख से ज्यादा लाइक्स और 6 हजार से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं.

आपको बता दें कि दोनों ने साल 2017 में साथ में फिल्म 'राबता' की थी. जिसके बाद दोनों के बीच गहरी दोस्ती देखने के मिली. दोनों की इस फिल्म ने फैंस के दिलों को जीत लिया था. कृति सेनन के अलावा सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने भी सुशांत के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. जहां दोनों पूल के अंदर नजर आ रहे हैं. इस तस्वीरों पर फैंस के जमकर रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं.

