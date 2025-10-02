सपना चौधरी का मां को लेकर अधूरा रह गया ये सपना, बुक करवा लिया था पूरा थिएटर

हरियाणवी डांसिंग क्वीन सपना चौधरी अब अपनी असल जिंदगी की कहानी बड़े पर्दे पर लेकर आ रही हैं.. जी हां, उनकी जिंदगी पर आधारित फिल्म ‘मैडम सपना' बन रही है.. जिसमें उनके स्ट्रगल और प्यार के सभी रंगों को दिखाया जाएगा. लेकिन दुखद बात यह है कि एक्ट्रेस की मां उनकी फिल्म को दर्शकों से मिले प्यार को नहीं देख पाएंगी. दरअसल, सपना चौधरी की मां का निधन हो गया है. लेकिन वह अक्सर अपनी मां के लिए अपना प्यार बयां करती हुई नजर आई हैं. एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में सपना ने खुलकर बताया था कि यह फिल्म उनके लिए बेहद खास है.. क्योंकि इसमें उनके जीवन के हर पहलू को बड़े पर्दे पर उतारा जाएगा. इसी को लेकर सपना ने एक किस्सा सुनाया कि उन्होंने अपनी मां के लिए पूरा का पूरा थिएटर बुक करवाया है. जी हां, जहां लोग अपने परिवार के साथ फिल्म देखने के लिए टिकट्स जुटाते रहते हैं, वहीं सपना ने पूरे हॉल को अपनी मां के नाम कर दिया. हालांकि अब यह अधूरा रह गया.

अधूरा रह गया सपना चौधरी का मां के लिए सपना

आपने एक थिएटर अपने लिए खाली रखवाया जब ये फिल्म रिलीज हुई. इस पर सपना चौधरी ने कहा, मैं चाहती हूं कि पर्सनली जब मूवी आए तो सिर्फ उस थिएटर में मैं और मेरी मां बैठ के वो मूवी देखे. वहीं इसके पीछे की वजह के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है. मेरे से ज्यादा तो मेरी मम्मी की है. जी. तो मुझे लगता है मुझे बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ सबसे बड़ा योगदान जो है वो उन्हीं का है. उन्हीं का आशीर्वाद है. तो मैं चाहती हूं कि मैंने जो स्ट्रगल किया है वो तो बहुत परे आता है. उन्होंने जो मुझे दिया है उन्होंने जो स्ट्रगल किया है मेरे साथ-साथ वो ज्यादा बड़ा था. जी. तो मैं चाहती हूं अगर कोई सबसे पहले उस मूवी को देखे तो वो मेरी मां हो. और मैं उनके साथ थिएटर में अकेली बैठ के देखूं.

आज के समय में जहां लोग अपनी जिंदगी की भागदौड़ और काम में इतने बिज़ी रहते हैं कि अपने माता-पिता को वक्त भी नहीं दे पाते, वहीं सपना चौधरी का यह कदम वाकई मिसाल है. थिएटर बुक करवाना सिर्फ पैसे खर्च करना नहीं था, बल्कि अपनी मां को यह एहसास दिलाना था कि उनकी खुशी सपना की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है. लेकिन दुख की बात यह है कि सपना चौधरी की मां का निधन हो गया है. वहीं एक्ट्रेस की मां अब उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म को नहीं देख पाएंगी और साथ ही सपना चौधरी का मां के लिए यह सपना अधूरा रह गया.