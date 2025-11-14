विज्ञापन

सनम बेवफा की चांदनी की फोटो वायरल, 33 साल बाद भी कम नहीं हुई खूबसूरती, लोग बोले- सलमान बूढ़े हो गए लेकिन...

फिल्म ‘सनम बेवफा’ की हीरोइन चांदनी की एक लेटेस्ट फोटो सामने आई है, जिसे देखने के बाद फैन्स उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

Read Time: 2 mins
सनम बेवफा की एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटो वायरल
नई दिल्ली:

33 साल पहले फिल्म 'सनम बेवफा' में सलमान खान की हीरोइन बनकर चांदनी उर्फ नवोदिता शर्मा ने लाखों लोगों के दिलों को चुरा लिया था. आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने साल के बाद भी उनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई है. आज भी चांदनी पहले की तरह खूबसूरत दिखती हैं. दरअसल, उनकी एक लेटेस्ट फोटो सामने आई है, जिसे देखने के बाद फैन्स उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. इस लेटेस्ट फोटो में चांदनी उर्फ नवोदिता पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं.

चांदनी ने ये तस्वीर अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया है, ‘ईमानदारी से बताऊं तो मैं अभी कोई अच्छा कैप्शन सोच नहीं पा रही हूं'. चांदनी की इस फोटो उनके फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं और इस पर तरह-तरह के कमेंट्स भी दे रहे हैं. एक ने एक्ट्रेस की फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा है, ‘आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट स्माइल है'. तो वहीं एक ने चांदनी को ‘स्टनिंग' बताया है. इस तरह से उनकी ये तस्वीर काफी पसंद की जा रही है.

बता दें, चांदनी का असली नाम नवोदिता शर्मा है. इन दिनों वे अपने पति सतीश शर्मा के साथ अमेरिका के ओरनाल्डो में रहती हैं. चांदनी ने काफी पहले ही खुद को बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर कर लिया था. वे अब डांस टीचर बन गई हैं और ओरनाल्डो में ही डांस इंस्टिट्यूट खोलकर लोगों को इंडियन क्लासिकल डांस सिखाती हैं. बात करें फिल्मी करियर की तो उन्होंने कुल 10 फिल्में ही की हैं, जिसमें जय किशन, जान से प्यारा, 1942 ए लव स्टोरी, मिस्टर आजाद जैसी फिल्में शामिल हैं.

