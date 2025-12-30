विज्ञापन

'कुछ कुछ होता है' में काजोल से शाहरुख को मिलाने में इस बच्ची का था बड़ा हाथ, 27 साल बाद दिखने लगी ऐसी

फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में छोटी सी, मासूम अंजलि का किरदार निभाने वाली सना सईद अब पूरी तरह बदल चुकी हैं. जब उन्होंने इस फिल्म में काम किया था, तब वो सिर्फ एक बच्ची थीं, लेकिन अब वो एक ग्लैमरस ब्यूटी बन गई हैं.

'कुछ कुछ होता है' में काजोल से शाहरुख को मिलाने में इस बच्ची का था बड़ा हाथ, 27 साल बाद दिखने लगी ऐसी
36 साल की हुईं कुछ कुछ होता है की सना सईद
करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘कुछ कुछ होता है' आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है. साल 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ सफलता हासिल की थी और शाहरुख खान, काजोल व रानी मुखर्जी की तिकड़ी को अमर बना दिया था. हालांकि, इन सितारों के अलावा जिस किरदार ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई, वह थी छोटी अंजलि यानी सना सईद. फिल्म में रानी मुखर्जी की बेटी के रोल में नजर आईं सना सईद ने अपनी मासूमियत और क्यूट एक्सप्रेशंस से सभी का दिल जीत लिया था. छोटी उम्र में ही इतनी लोकप्रियता मिलने के बाद लोगों को लगा था कि सना का करियर भी बॉलीवुड में ऊंचाइयों तक जाएगा. लेकिन वक्त के साथ उनकी जिंदगी और करियर ने अलग राह पकड़ ली.

पूरा बदल गया है सना सईद का अंदाज

अब वही मासूम सी दिखने वाली सना सईद पूरी तरह बदल चुकी हैं. हाल ही में उनकी लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिन्हें देखकर फैंस हैरान रह गए. ग्लैमरस लुक, कॉन्फिडेंस और स्टाइल के मामले में सना किसी भी टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं लगतीं. वह इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैशन, ट्रैवल और पर्सनल लाइफ से जुड़ी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

36 साल की हो चुकीं सना सईद ने भले ही फिल्मों में ज्यादा काम न किया हो, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग आज भी बनी हुई है. ‘कुछ कुछ होता है' के बाद उन्हें कुछ फिल्मों और डांस रियलिटी शोज में देखा गया, लेकिन वैसी बड़ी सफलता उन्हें नहीं मिल पाई, जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी. इसके बावजूद सना ने खुद को हमेशा पॉजिटिव रखा और अपनी पहचान बनाए रखी.

बॉयफ्रेंड साबा वॉनर से की सगाई 

पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2023 में सना सईद ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड साबा वॉनर से सगाई की थी. साबा एक हॉलीवुड साउंड डिजाइनर हैं और लॉस एंजेलिस में रहते हैं. सना अक्सर उनके साथ रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं, जिन्हें फैंस खूब पसंद करते हैं. आज भी जब सना सईद की तस्वीरें सामने आती हैं, तो फैंस को 90 के दशक की यादें ताजा हो जाती हैं. छोटी अंजलि से लेकर ग्लैमरस सना तक का उनका सफर भले ही फिल्मी न रहा हो, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी और अंदाज आज भी लोगों को आकर्षित करता है.

