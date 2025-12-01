समांथा की अधूरी प्रेम कहानियां, कभी टूटा दिल तो कभी हुआ तलाक, 38 की उम्र में की दूसरी शादी

समांथा रूथ प्रभु इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे चर्चित नाम हैं. उन्होंने डायरेक्टर राज से दूसरी शादी की है. शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और हर तरफ केवल इसी बारे में बात हो रही है. ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना हम जरा समांथा की जिंदगी के पुराने पन्नों को पलटें और उन दिनों को याद करें जिनसे गुजरते हुए वो आज अपनी पर्सनल लाइफ में इस मोड़ तक पहुंची हैं. सामंथा चेन्नई में पैदा हुईं और वहीं पली-बढ़ीं. कॉलेज के दिनों से ही सामंथा को मॉडलिंग में गहरी दिलचस्पी थी. गौतम मेनन की फिल्म, ये माया चेसावे से अपने सक्सेसफुल डेब्यू के बाद सामंथा ने कत्थी, देयर, मर्सल, रंगथलम, महानति, माजिली और जानू जैसी फिल्मों से अपनी काबिलियत साबित की.

हालांकि उनकी प्रोफेशनल लाइफ में बैक टु बैक हिट फिल्मों के साथ ही उतार-चढ़ाव आए, जिससे उन्हें साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस का दर्जा मिला. प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिलती रही लेकिन पर्सनल लाइफ रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी. तेलुगु स्टार नागा चैतन्य के साथ समांथा की शादी और तलाक आज भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले टॉपिक में से एक है. जब इस प्यारे कपल ने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया और अपनी चौथी शादी की सालगिरह से पहले इसकी अनाउंसमेंट की, तो उनके फैंस टूट गए.

नागा से पहले किसके साथ रिलेशनशिप में थीं समांथा

जब हम सामंथा रूथ प्रभु की डेटिंग हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले एक्टर सिद्धार्थ का नाम आता है. खबर है कि दोनों को अपनी फिल्म जबर्दस्त के सेट पर प्यार हुआ था. समांथा और सिद्धार्थ ने 2013 से 2015 तक डेट कया. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, समांथा सिद्धार्थ के साथ घर बसाना चाहती थीं, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थे. कई दूसरी रिपोर्ट्स में कहा गया कि सिद्धार्थ को समांथा का अपने मेल को-स्टार्स के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं था.

सिद्धार्थ के साथ समांथा रूथ प्रभु का ब्रेकअप

बाद में सिद्धार्थ की एक्ट्रेस दीपा सन्निधि के साथ नजदीकियां, सामंथा के साथ उनके रिश्ते में दरार की वजह बनीं. सिद्धार्थ और दीपा को अक्सर साथ में घूमते हुए देखा जाता था और उन्होंने उन्हें एक फिल्म के लिए भी रिकमेंड किया था. जल्द ही समांथा और सिद्धार्थ का ब्रेकअप हो गया, और उस दौरान छपे कई आर्टिकल में सिद्धार्थ को उनके ब्रेकअप के लिए दोषी ठहराया गया.

जल्द ही, समांथा ने अफवाहों पर रिएक्ट किया और एक्टर का बचाव किया. यह बताते हुए कि वह विक्टिम नहीं हैं और सिद्धार्थ को एक अच्छा इंसान बताते हुए, समांथा ने ट्वीट किया: “DC के आर्टिकल में मुझे विक्टिम जैसा दिखाया गया है. मैं नहीं हूं. सिद्धार्थ एक अच्छा इंसान है. किसी का पक्ष लेना बंद करो. यह पर्सनल है.”

नागा चैतन्य के साथ समांथा रूथ प्रभु का अफेयर

समांथा अपनी पहली फिल्म ये माया चेसावे की शूटिंग के दौरान नागा चैतन्य से मिलीं, और फिल्म के दौरान, दोनों अच्छे दोस्त बन गए. उस दौरान समांथा और चैतन्य दोनों पहले से ही दूसरे लोगों को डेट कर रहे थे. सैम सिद्धार्थ के साथ रिलेशनशिप में थीं और चैतन्य श्रुति हासन को डेट कर रहे थे. हालांकि, 2013 में, चैतन्य का श्रुति से ब्रेकअप हो गया और समांथा और सिद्धार्थ भी अलग हो गए. जल्द ही समांथा और चैतन्य एक साथ पार्टियों में जाने लगे. 2015 में चैतन्य के पिता, नागार्जुन ने कहा कि उनके बेटे को उसका सोलमेट मिल गया है.

समांथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य की शादी

29 जनवरी, 2017 को नागा चैतन्य और समांथा अक्किनेनी ने सगाई कर ली. 6 अक्टूबर, 2017 को समांथा और चैतन्य ने अपनी शादी के सफर की शुरूआत की और गोवा में हिंदू और ईसाई रीति-रिवाजों से शादी कर ली. उनकी शादी एक शानदार शादी थी और इस पर कपल ने लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च किए.

सामंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य का तलाक

जब कपल ने अलग होने का अनाउंसमेंट किया तो इसे लेकर कई तरह की बातें बनीं. यह भी खबर थी कि समांथा को 200 करोड़ रुपये की एलिमनी ऑफर की गई थी. एक्ट्रेस ने बाद में सभी खबरों को गलत बताया. लेकिन जब वह पहली बार करण जौहर के शो, कॉफी विद करण में आईं तो समांथा ने कहा कि उन्हें चैतन्य के लिए हार्ड फीलिंग्स हैं.

उन्होंने कहा, “हार्ड फीलिंग्स ऐसी होती हैं जैसे अगर आप हम दोनों को एक कमरे में बंद कर दें तो आपको नुकीली चीजें छिपानी पड़ेंगी. तो अभी के लिए, हां. अभी यह ठीक नहीं है. हो सकता है कि भविष्य में हो.”