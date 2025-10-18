NDTV वर्ल्ड समिट में सामंथा रुथ प्रभु ने कहा- 'मेरा सेपरेशन और बीमारी सब पब्लिक है...'

साउथ सिनेमा की सुपरहिट एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु अपनी प्रोफेशनल कम और पर्सनल लाइफ से ज्यादा चर्चा में रहती हैं. तलाकशुदा एक्ट्रेस कई बार अपने पूर्व रिश्ते और शादी के टूटने पर बात भी कर चुकी हैं और शादी टूटने के बाद एक्ट्रेस ने अपनी मेंटल हेल्थ पर कई बार खुलकर बोला है. अब एक्ट्रेस ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 के सेशन 'ऑथेंसिटी : न्यू फेम' सेशन में खुलकर बात की है. एक्ट्रेस ने इस समिट में पर्सनल लाइफ से जुड़े सभी सवालों का खूबसूरती से जवाब दिया था.



सामंथा ने लाइफ के बारे में कही ये बातें



जब समिट में एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या कोई भी एक्ट्रेस कभी भी कैमरे के सामने पूरी तरह से ऑथेंटिक हो सकती हैं? तो इस पर सामंथा ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि ऑथेंटिसिटी ही एक पहचान, बल्कि यह समय-समय पर बदलने वाली प्रक्रिया, मैंने अभी सब कुछ सिस्टेमैटिक नहीं किया है, लेकिन मैं इसके बारे में बोलने में समर्थ हूं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मैं भी गलतियां कर सकती हूं, मैं भी लड़खड़ा सकती हूं, लेकिन मैं बेहतर होने की कोशिश कर रही हूं'. सामंथा ने आगे कहा कि किसी भी इंसान को अपनी ऑथेंटिसिटी को बार-बार साबित करना होगा.



एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मैं अपनी ऑथेंटिसिटी सफर की बात कर रही हूं, मैं किसी और सफर के बारे में नहीं बता सकती, हां मैं इसके बारे में बोल सकती हूं और इसे बनाए रख सकती हूं, जिसने भी मेरी लाइफ के बारे में जाना और इसका अनुसरण किया, वह मेरी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम से जरूर वाकिफ होगा, क्योंकि मेरा अकेलापन, मेरी बीमारी इन सब के बारे में मैं बता चुकी हूं, हालांकि इसके लिए मैं ट्रोल भी हो चुकी हूं,



'महत्वाकांक्षा और उद्देश्य एक होनी चाहिए'



सामंथा के लिए महत्वाकांक्षा का मतलब फेम पाना नहीं, बल्कि इसका महत्व जानना है. इस पर उन्होंने बताया, 'मैं महत्वाकांक्षी हूं, लेकिन इसका उद्देश्य से जुड़ा होना बहुत जरूरी है, महत्वाकांक्षा छोटी-छोटी चीजों पर बिगड़नी और बेकाबू नहीं होनी चाहिए, बल्कि उद्देश्य के साथ ही रहनी चाहिए.



प्रामाणिकता आपके पालन-पोषण का हिस्सा है?

इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'यह एक स्ट्रगल है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड वाली फैमिली से आई हूं, मेरे परिवार को रोजी-रोटी तक के लिए संघर्ष करना पड़ा था, नाम, शोहरत, दौलत, सब कुछ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इन सबका क्या करूं, ऑथेंटिसिटी आपके पालन-पोषण का रिजल्ट है, अगर आप उस पालन-पोषण के साथ बैलेंस नहीं हैं, तो यह आपको बहुत परेशानी में डाल सकता है'.







