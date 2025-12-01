विज्ञापन

सामंथा और राज बंधे शादी के बंधन में! जानें कितना है उम्र का फासला?

एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने नागा चैतन्य से तलाक के चार साल बाद डायरेक्टर राज निदिमोरु से शादी कर ली है.

सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु ने कर ली है शादी
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निदिमोरू से शादी कर ली है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मंडे की सुबह कपल ने शादी की है. कहा गया कि शादी ईशा योगा सेंटर के लिंग भैरवी मंदिर में हुई है. वहीं कहा जा रहा है कि सामंथा ने इस मौके पर लाल साड़ी पहनी थी. जबकि केवल 30 गेस्ट शादी में शामिल हुए थे. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सामंथा रुथ प्रभु ने इससे पहले एक्ट्रेस ने नागा चैतन्य से शादी की थी. लेकिन 4 साल बाद ही कपल का तलाक हो गया. इसके बाद नागा चैतन्य ने एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला से शादी कर ली है.

सामंथा और राज के बीच उम्र का फासला | Samantha & Raj Age Gap

राज निदिमोरु की बात करें तो उनका जन्म 4 अगस्त 1979 को हुआ, जबकि सामंथा रुथ प्रभु का जन्म 28 अप्रैल 1987 को हुआ है. यानी दोनों के बीच लगभग 7 से 8 साल का एज गैप है. बेहद कम लोग जानते हैं कि राज निदिमोरू तलाकशुदा हैं. उनकी एक्स वाइफ श्यामाली डे है, रंग दे बसंती और ओमकारा जैसी फिल्मों की असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी हैं. जबकि वह एक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं. कपल 2022 में अलग हो चुके हैं.

कौन हैं राज निदिमोरु | Who Is Raj Nidimoru

सामंथा रुथ प्रभु के पति राज निदिमोरु की बात करें तो वह जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जिनकी कृष्णा डीके के साथ जोड़ी काफी पॉपुलर है. उन्होंने द फैमिली मैन को डायरेक्ट किया है, जो इन दिनों देश की नंबर वन सीरीज है. वहीं सामंथा रुथ प्रभु भी इस सीरीज का हिस्सा रह चुकी हैं. इसके अलावा फर्जी को उन्होंने लिखा है. जबकि गन्स एंड गुलाब और स्त्री के वह राइटर रह चुके हैं.

बता दें, राज निदिमोरु की एक्स वाइफ श्यामली डे ने सामंथा रुथ प्रभु से शादी की खबरों के बीच एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "हताश लोग हताश करने वाले काम करते हैं". यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

