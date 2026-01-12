जब अक्षय खन्ना को कास्ट नहीं करने के लिए प्रियदर्शन को लोगों ने दी थी चेतावनी, डायरेक्टर का खुलासा

धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय खन्ना कई वजहों से सुर्खियों में हैं. एक तरफ उन्हें धुरंधर में अपने शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्यार और तारीफ मिल रही है, जिसमें उन्होंने रहमान डकैत का किरदार निभाया था. दूसरी तरफ, जैसा कि प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने बताया, शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने दृश्यम 3 छोड़ दिया. अब, डायरेक्टर प्रियदर्शन, जिन्होंने अक्षय के साथ कई फिल्मों में काम किया है, उन्होंने एक्टर के सेट पर बर्ताव के बारे में बात की.

प्रियदर्शन ने क्या कहा

यह बताते हुए कि सभी ने उन्हें डोली सजा के रखना में अक्षय को कास्ट न करने की सलाह दी थी. प्रियदर्शन ने मिड-डे को बताया, "अक्षय खन्ना के साथ मेरी पहली फिल्म, डोली सजा के रखना (1998) में रिलीज हुई थी. सभी ने मुझे उन्हें साइन करने से मना किया था. उन्होंने कहा कि वह मुश्किल और मूडी हैं."

प्रियदर्शन ने कहा कि उन्हें अक्षय दूसरों की बताई बातों से अलग लगे और उन्होंने उन्हें बहुत कोऑपरेटिव बताया. प्रियदर्शन ने कहा, "लेकिन मुझे पहली फिल्म से ही उनसे प्यार हो गया. मुझे वह कभी मुश्किल नहीं लगे. अगर मैं उन्हें सुबह 5 बजे बुलाता, तो वह समय पर आ जाते. वह बहुत प्यारे हैं, और हमने छह फिल्मों में काम किया और कभी कोई कड़वा पल साथ में नहीं बिताया. उन्हें आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता." एक्टर-डायरेक्टर की जोड़ी ने डोली सजा के रखना, हलचल, हंगामा जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया है.

दृश्यम 3 विवाद

रिपोर्ट्स में कहा गया था कि धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 छोड़ दी, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए पैनोरमा स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने खुलासा किया कि आदित्य धर की फिल्म रिलीज होने से ठीक एक दिन पहले अक्षय ने फिल्म छोड़ दी थी. पाठक ने कहा कि वह इस फैसले से हैरान थे क्योंकि अक्षय इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित थे. स्क्रिप्ट सुनने के बाद, एक्टर ने डायरेक्टर को गले भी लगाया था और पूरे भरोसे से कहा था कि फिल्म 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाएगी.

NDTV से बात करते हुए, पाठक ने बताया कि अक्षय की फीस पर तीन बार फिर से बातचीत हुई थी और उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पैसा मुख्य मुद्दा था. उन्होंने आगे कहा कि इन बातचीत के बाद एक्टर ने कॉल का जवाब देना बंद कर दिया, जिसके बाद स्टूडियो ने उन्हें लीगल नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी. प्रोड्यूसर ने यह भी बताया कि अक्षय के किरदार, IG तरुण अहलावत के हेयरस्टाइल को लेकर असहमति ने भी तनाव बढ़ा दिया था. मामले को अंदरूनी तौर पर सुलझाने की कोशिशों के बावजूद, आखिरकार बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई.