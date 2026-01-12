1997 में आई बॉर्डर के हीरो अब बदल गए हैं इतना, हैरान कर देगा जैकी श्रॉफ-अक्षय खन्ना का बदलाव

बॉर्डर 2 का टीजर से लेकर गाने तक दर्शकों में फिर से देशभक्ति का जज्बा जगा रहे हैं. इस बीच पुराने बॉर्डर मूवी की भी चर्चा सुर्खियों में रहती है. 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म बॉर्डर ने देशभक्ति और जज्बे को जिस तरह परदे पर उतारा, वो आज भी लोगों के दिलों में ताजा है. रेगिस्तान की रेत, वर्दी की सख्ती और आंखों में देश के लिए जुनून आसानी से भुलाया नहीं जा सकता. बॉर्डर टू के सितारों को देखने के बाद उस दौर के दर्शक एक बार फिर बॉर्डर वन के जांबाजों को याद कर रहे हैं. इन सब के बीच चलिए जानते हैं कि तब के स्टार्स अब कैसे नजर आते हैं. उनकी तब और अब की तस्वीरों में उम्र का असर भी है और अनुभव की गहराई भी.

वर्दी में जूनून और आंखों में जज्बा

‘बॉर्डर' के किरदारों का लुक तब पूरी तरह मिशन पर फोकस दिखता था. चेहरे पर मिट्टी, दाढ़ी-मूंछ, पसीने से भीगी वर्दी और आंखों में अडिग भरोसा. सब कुछ युद्ध के माहौल को असली बनाता था. किसी के सिर पर पगड़ी, किसी की मूंछों में रौब, तो किसी के चेहरे पर मासूम-सी मुस्कान थी. अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और सनी देओल के किरदार अलग होते हुए भी एक मकसद से जुड़े दिखते थे. इन तस्वीरों में सादगी थी, मगर वही सादगी दर्शकों को सबसे ज्यादा छू गई. उम्र कम होने के बावजूद सब की अपनी एक्टिंग के लिए संजीदगी साफ नजर आ रही थी.

सनी देओल

मेजर कुलदीप सिंह बन कर सनी देओल ने पाकिस्तान पर खूब शोले बरसाए थे. सनी देओल की भी उम्र जरूर बढ़ी है. लेकिन आखों में वही एग्रेशन नजर आता है.

सुनील शेट्टी

सुनील शेट्टी बॉर्डर वन में भैरव सिंह बने थे. रेगिस्तानी की मिट्टा का ये लाल देश की हिफाजत करते करते खुद मिट्टी में मिल गया था. सुनील शेट्टी भी पहले की ही तरफ फिट और हैंडसम नजर आते हैं.

जैकी श्रॉफ

जैकी श्रॉफ ने बिंग कमांडर बाजवा के रूप में जैकी श्रॉफ ने आसमान से ही पाकिस्तान को धुल चटा दी थी. जैकी श्रॉफ हमेशा की तरह डेशिंग नजर आ रहे हैं. उनकी दाढ़ी में कुछ सफेद बाल जरूर बढ़ गए हैं. पर उसके साथ साथ स्वैग भी चमकने लगा है.

अक्षय खन्ना

सेकंड लेफ्टिनेंट बने अक्षय खन्ना तब अपने मासूम लुक्स से दिल जीत रहे थे. अब अपने मैच्योर लुक और संजीदा अभिनय के साथ दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं.