सलमान खान के हाथों जा सकती थी इस मशहूर एक्टर की जान, गले पर लगा दिया था चाकू, नस कट जाती तो हो जाता हादसा, बोले- मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता

फिल्मों में रोमांच पैदा करने वाले एक्शन सीन दर्शकों को तो खूब पसंद आते हैं लेकिन बिहाइंड द सीन इन्हें करना कभी कभी कलाकारों की जान पर भी बन आता है. अमिताभ बच्चन के साथ कुली फिल्म में हुआ हादसा कोई कैसे भूल सकता है. पूरा देश उस वक्त बिग बी की सलामती की दुआ कर रहा था और पुनीत इस्सर उस वक्त सबसे बड़े विलेन के तौर पर नजर आ रहे थे. दरअसल पुनीत ने कुली के एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को इतनी तेज मुक्का मार दिया कि वे बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे. कुछ इसी तरह का वाक्या पॉपुलर एक्टर अशोक सराफ के साथ भी हुआ लेकिन गनीमत ये है कि उनके केस में बात अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही संभल गई.

सलमान खान ने गले पर रख दिया था चाकू

अशोक ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि सलमान खान के साथ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी जान जाते जाते बची थी. यह घटना 1992 में आई फिल्म 'जागृति' के सेट पर हुई थी. एक इंटरव्यू में उस सीन को याद करते हुए अशोक ने बताया, "उन्होंने मेरे गले पर चाकू लगा रखा था और वह एक असली चाकू था."

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उन्होंने बताया, जैसे ही सलमान ने चाकू को और जोर से दबाया मैंने उन्हें सावधान करने की कोशिश की "धीरे से दबाओ, यहां कट रहा है." अशोक ने बताया कि उन्होंने सलमान को चाकू उल्टा पकड़ने का सुझाव भी दिया लेकिन सलमान ने कहा कि कैमरे में यह चेंज दिख जाएगा. उन्होंने शॉट पूरा कर लिया. इसके बाद अशोक को पता चला कि उनके गले पर गहरा कट लग गया है और खून बह रहा है. उन्होंने याद करते हुए कहा, "अगर यहां की नस कट जाती तो मैं वहीं खत्म हो जाता. मैं इसे कभी नहीं भूल सकता."

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