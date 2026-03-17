ऐश्वर्या राय जैसी शक्ल होने की वजह से जब इस एक्ट्रेस को मांगनी पड़ी माफी, बोलीं- प्लीज मुझसे नफरत मत करना...

अपने चार दशक के लंबे और शानदार फिल्मी करियर में सलमान खान भाईजान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई नए चेहरों को लॉन्च किया है. साल 2005 में उन्होंने राधिका राव और विनय सप्रू की फिल्म 'लकी: नो टाइम फॉर लव' के जरिए स्नेहा उलाल को दुनिया से रूबरू कराया. स्नेहा को उस वक्त की एक्ट्रेसेज से अलग बनाती थी ऐश्वर्या राय और उनके चेहरे में समानता. हर किसी को यही लगा कि सलमान ने स्नेहा को मौका इसलिए दिया क्योंकि उनकी शक्ल ऐश्वर्या राय से मिलती है. हालांकि स्नेहा को मौका दिलाने वाले सलमान नहीं बल्कि अर्पिता थीं. अर्पिता ने स्नेहा को सबसे पहले देखा और फिल्म के लिए उनका नाम सजेस्ट किया. हाल ही में एक इंटरव्यू में, स्नेहा ने ऐश्वर्या से अपनी मुलाकात और फिल्म 'लकी: नो टाइम फॉर लव' के सेट पर सलमान के सब्र के बारे में खुलकर बात की.

अपने पहले को-स्टार और बॉलीवुड के 'भाईजान' के बारे में AlphaNeon Studioz से बात करते हुए, स्नेहा उलाल ने बताया, "फिल्म 'लकी' की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने मेरा बहुत साथ दिया." सलमान उस समय एक बहुत बड़े और सीनियर स्टार थे, जबकि स्नेहा इंडस्ट्री में बिल्कुल नई थीं. जब उनसे पूछा गया कि क्या फिल्म 'लकी: नो टाइम फॉर लव' के सेट पर सलमान कभी उन पर गुस्सा हुए तो स्नेहा ने बताया, "बिल्कुल भी नहीं. वह मेरे साथ बहुत सब्र से पेश आए और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया. सलमान खान ने मेरे सामने वह 'सलमान खान वाला एटिट्यूड' बिल्कुल नहीं दिखाया, जिसके बारे में लोग अक्सर बातें करते हैं."

अपने डेब्यू के बारे में बात करते हुए स्नेहा ने कहा, "मैं कभी भी एक्टिंग की दुनिया में नहीं आना चाहती थी. मैं उस समय कॉलेज में पढ़ रही थी. जब ऐश्वर्या राय 'मिस वर्ल्ड' बनीं, तो मैं अपनी ही दुनिया में 'मिस वर्ल्ड' बन गई थी, क्योंकि जब उन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली, तो मैं अपनी छोटी सी दुनिया में मशहूर हो गई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत से लोग मुझसे कहते थे कि मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती हूं."

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इंटरव्यू के दौरान, स्नेहा ने उस समय के बारे में भी खुलकर बात की जब उनकी मुलाकात ऐश्वर्या राय बच्चन से हुई थी. उस पल को याद करते हुए स्नेहा ने बताया, "मैं एक बार ऐश्वर्या से मिली थी, और उन्होंने मुझसे कहा, 'परिवार में तुम्हारा स्वागत है. बॉलीवुड में तुम्हारा स्वागत है' - कुछ इसी तरह के शब्द उन्होंने कहे थे. मैंने उनसे कहा, 'मुझे माफ करना, प्लीज मुझसे नफरत मत करना.' उस समय मीडिया में हमारी तुलना बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि कहीं उन्हें इस बात का बुरा तो नहीं लगा होगा."

अपने करियर में आगे चलकर, स्नेहा ने यह बात कही कि ऐश्वर्या के साथ होने वाली तुलना से उन्हें एक एक्टर के तौर पर कोई खास फायदा नहीं हुआ. हालांकि, इस तुलना की वजह से उन्हें लोगों के बीच पहचान जरूर मिली.

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'लकी' के बाद स्नेहा ने सलमान के भाई सोहेल खान के साथ फिल्म 'आर्यन' (2006) में काम किया और बाद में 'उल्लासमगा उत्सहमगा' (2008) से अपना तेलुगू डेब्यू किया. उन्हें आखिरी बार तेलुगू ड्रामा फिल्म 'नीलकंठ' में देखा गया था.