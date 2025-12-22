VIDEO: सलमान खान का जन्मदिन से पहले झकास मेकओवर, 60 के भाईजान लगने लगे 26 के

बॉलीवुड के स्टार सलमान खान इस साल 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. इस बर्थडे सेलिब्रेशन से पहले भाईजान का लुक एक दम बदला-बदला सा नजर आ रहा है. उन्हें देखकर फैन्स खासे एक्साइटेड हैं. दरअसल हाल में सलमान खान एक इवेंट में पहुंचे थे. यहां वह ऑल ब्लैक आउटफिट में नजर आए. ब्लैक टीशर्ट, ब्लैक जींस, छोटे बाल और चश्मा. सलमान किसी फौजी से कम नहीं लग रहे थे. हो सकता है कि उनकी आने वाली फिल्म 'बैटन ऑफ गलवान' के लिए ये तैयारी हो लेकिन जो भी है भाई के फैन्स को ये लुक काफी पसंद आ रहा है.
सोशल मीडिया पर आए ऐसे कमेंट्स
फैन्स के प्यार की तो भाईजान को कई कमी ही नहीं है. जैसे ही नया लुक सोशल मीडिया पर आया लोग उनके अंदाज की तारीफ करने लगे. एक ने लिखा, क्या लुक है भाईजान, वखरा स्वैग. एक ने उनके पेट की तरफ इशारा करते हुए सवाल किया जो एक फैन ने ना कहते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया.
His Face Glow, His Charms, His Aura, His Stardom is Literally Another Level 🔥 @BeingSalmanKhan #SalmanKhan pic.twitter.com/52smplM7Z7— Filmy_Duniya (@FMovie82325) December 21, 2025
कब है सलमान खान का बर्थडे?
सलमान खान का बर्थडे 27 दिसंबर को होता है. हर साल भाईजान 26 की रात को अपने फार्महाउस पर एक आलीशान बर्थडे पार्टी रखते हैं. परिवार और करीबियों के साथ पार्टी करने का उनका ये ट्रेंड पुराना है. इस साल भी पार्टी तो होगी ही लेकिन उससे पहले भाईजान का लुक वायरल हो गया है. वहीं वर्कफ्रंट पर बात करें तो सलमान बिग बॉस-19 की होस्टिंग से फ्री हो चुके हैं और फिल्म की शूटिंग और दूसरे कमिटमेंट्स पर फोकस कर रहे हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं