हॉलीवुड की फिल्म में सलमान खान को मिला ऑटो ड्राइवर का रोल? संजय दत्त के साथ लीक हुआ शूटिंग VIDEO

साजन और चल मेरे भाई जैसी फिल्मों के बाद अब सलमान खान (Salman Khan) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आने वाले हैं. हालांकि ये फिल्म देसी नहीं बल्कि विदेशी होगी. सऊदी अरब की सड़कों पर शूटिंग करते हुए बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और संजय दत्त (Salman Khan-Sanjay Dutt Viral Video) का एक वीडियो ऑनलाइन लीक हो गया है. दोनों सुपरस्टार्स कथित तौर पर 2021 की अर्जेंटीना की फिल्म सेवन डॉग्स के रीमेक में अपने कैमियो की शूटिंग कर रहे हैं.

वीडियो में सलमान को खाकी वर्दी पहने एक ऑटो-रिक्शा के पास खड़े देखा जा सकता है. सलमान, संजय दत संग, क्रू मेंबर्स के साथ बातचीत करते देखे जा सकते हैं. सलमान खान ने चेकर्ड शर्ट पहने और कॉलर के नीचे लाल रूमाल रखे दिख रहे हैं, जबकि संजय दत्त ने नेवी ब्लू सूट पहन रखा है. एक एक्स यूजर ने अपने हैंडल पर वीडियो शेयर किया. उन्होंने इसे कैप्शन दिया: “भाई और बाबा हॉलीवुड फिल्म के लिए कैमियो शूट करने के लिए सऊदी अरब में हैं.”

