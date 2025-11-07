सलमान खान की बहन ने शेयर की मम्मी की अनदेखी तस्वीर, नानी-नातियों का प्यार देख भाभी कर गईं ये कमेंट

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा ने फैंस के साथ एक दिल जीतने वाली फैमिली फोटो शेयर की है, जिसमें उनकी मां सलमा खान के साथ उनके बच्चे आहिल शर्मा और आयत शर्मा नजर आ रहे हैं. इंस्टाग्राम पर अर्पिता खान द्वारा शेयर की गई फोटो में सलमान खान को बेड पर आराम करते हुए देखा जा सकता है. जबकि आहिल और आयत उनकी गोद में लेते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं नानी सलमान अपने नाती नातिन पर प्यार लुटाती हुई नजर आ रही हैं. यह फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. वहीं इस पर शूरा खान ने भी रिएक्शन दिया है.



अपनी मां को बेस्टफ्रेंड बताते हुए अर्पिता खान ने कैप्शन में लिखा, "मैं अपने बच्चों को अपनी नानी के साथ बिताए समय से मिलने वाली यादों के लिए धन्य मानती हूं... मां मेरी सबसे अच्छी दोस्त और पूरी दुनिया में मेरी सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं." अर्पिता खान के इस पोस्ट पर शूरा खान ने हार्ट इमोजी शेयर किया है. वहीं सेलेब्स ने भी हार्ट इमोजी के जरिए रिएक्शन दिया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अर्पिता खान सलमान खान की सबसे छोटी बहन हैं. वहीं उन्होंने एक्टर आयुष शर्मा से साल 2014 में शादी की थी. कपल 2016 में बेटे आहिल और 2019 में बेटी आयत के पेरेंट्स बने हैं.

आयुष शर्मा की बात करें तो उन्होंने साल 2018 में सलमान खान के प्रोडक्शन में बनीं लव यात्री से वरीना हुसैन के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद वह 2020 में विशाल मिश्रा के म्यूजिक वीडियो में साई मांजरेकर के साथ नजर आए. वहीं 2021 में सलमान खान की अंतिम में गैंगस्टर के किरदार में देखा गया. जबकि अब वह कैटरीना कैफ की बहन ईसाबेल कैफ के साथ एक्शन फिल्म में नजर आएंगे, जो कि साल 2019 से डिले चल रही है. जबकि आखिरी बार वह एक्शन फिल्म रुसलान में नजर आए थे, जिसमें उनके साथ सुश्री श्रेया मिश्रा, जगपति बाबू और विद्या मालवड़े थीं.

सलमान खान की बात करें तो वह इन दिनों बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार को होस्ट करने के अलावा अपनी अपकमिंग पिल्म द बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में बिजी नजर आ रहे हैं. यह यह फिल्म भारत में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान 15 जून, 2020 को भारत और उसके पड़ोसी चीन के बीच गलवान गतिरोध पर आधारित है. हाल ही में फिल्म का पहला पोस्टर सामने आया था.