सलमान खान को सिकंदर अभी बनाया नहीं नए प्रोजेक्ट पर आंख टिकाए बैठे मुरुगदॉस, बैक टु बैक देंगे हिट !

ए.आर. मुरुगदॉस ने सलमान खान के साथ अपनी एक्शन ब्लॉकबस्टर "सिकंदर" से दर्शकों को जबरदस्त एक्साइटमेंट दी है और अब हर कोई ये जानने को बेताब है कि उनके अगले प्रोजेक्ट में क्या धमाका होने वाला है. "सिकंदर" के टीजर ने पहले ही एक्शन के सही मूड सेट कर दिया है लेकिन अब एक और तगड़ी अपडेट सामने आई है. इस बार मुरुगदॉस एक और जबरदस्त फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसमें लीड रोल में होंगे शिवकार्तिकेयन. ये मेगा कोलैबोरेशन क्या नया लेकर आएगा, ये देखने के लिए हम भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितना फैंस.

डायरेक्टर ए.आर. मुरुगदॉस ने सोशल मीडिया पर SKxARM का जबरदस्त पोस्टर रिलीज कर फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया! ये पोस्टर एकदम धांसू है—दमदार, वाइल्ड और एक्शन से भरपूर है. इसके साथ ही मुरुगदॉस ने एक शानदार कैप्शन भी शेयर किया जिसने इस फिल्म को लेकर क्रेज और बढ़ा दिया है.

"उसकी एंट्री का मतलब सिर्फ एक चीज़... तबाही! 💥 मच अवेटेड #SKxARM टाइटल की झलक 17 फरवरी को सुबह 11 बजे जारी होगी."

His arrival will mean one thing...CARNAGE 💥



The most awaited #SKxARM TITLE GLIMPSE out on February 17th at 11 AM.