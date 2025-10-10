36 साल पहले इस हीरोइन को किस करने से सलमान ने किया था इनकार, एक्ट्रेस ने चोरी-छिपे सुन ली थी ये बात

सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई है. अपने शानदार स्वभाव के लिए जाने जाने वाले सलमान हमेशा अपनी साथ काम करने वाली एक्टर्स, खासकर महिला एक्टर्स, का पूरा सम्मान करते हैं. इसका बेहतरीन उदाहरण उनकी 36 साल पहले आई फिल्म 'मैंने प्यार किया' की को-स्टार भाग्यश्री ने दिया, जिन्होंने बताया कि सलमान खान ने कहा था कि वह एक्ट्रेस की मर्जी के बिना किस नहीं कर सकते. फोटोग्राफ़र से भी पूछा कि क्या उसने उनकी इजाजत ली है.

2015 में एक इंटरव्यू में, भाग्यश्री ने बताया था कि उस समय सहमति लेने को ज्यादा अहमियत नहीं दिया जाता था. उन्होंने ऐसी ही एक घटना याद की जब एक जाने माने फोटोग्राफ़र ने सलमान खान से कहा था कि वे फोटोशूट के दौरान उन्हें किस करें. उन्होंने कहा, 'उस वक्त के एक बहुत बड़े फोटोग्राफर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती. वह पब्लिसिटी शूट के लिए आए थे और कुछ ऐसे हॉट, आकर्षक पिक्स लेना चाहते थे. हम किसी होटल में शूट कर रहे थे, मुझे लगता है हॉलीडे इन या सन एंड सैंड (दोनों जुहू, मुंबई में थे). वो फोटोग्राफर सलमान से कह रहे थे कि वह बिना मेरी जानकारी के मुझे किस करें और शूट के दौरान मुझे कैसे पकड़ें, ये सब. दोनों मुझे नहीं देख पा रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि मैं सुन रही थी.'

लेकिन सलमान इस बात से सहमत नहीं थे. उनका पहला सवाल था कि क्या भाग्यश्री ने इजाजत दी है. इसके बाद उन्होंने यह आइडिया ही रद्द कर दिया क्योंकि वे उनका पर्सनल स्पेस ऐसे नहीं तोड़ना चाहते थे. उन्होंने कहा, 'सलमान ने फोटोग्राफर से पूछा, ‘क्या तुमने उससे पूछा?' उसने कहा, ‘नहीं. पूछने की क्या जरूरत? तुम कर दो; आखिरकार यह सिर्फ एक शॉट है.' सलमान ने कहा, ‘मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला. तुम उससे पूछो; अगर वह कहे कि ठीक है, तभी मैं करूंगा.'

यह सलमान खान द्वारा अपने साथ काम करने वालों के प्रति सम्मान दिखाता है. असल में, फिल्म के बाद भी सलमान और भाग्यश्री अच्छे दोस्त बने रहे. सलमान उन कुछ लोगों में से थे जो उनकी शादी में आए. उन्होंने कहा, 'हमारी शादी में मेरे तरफ़ से सिर्फ सलमान खान और सूरज जी का परिवार आया. मेरे माता-पिता मुझसे बात नहीं कर रहे थे और नहीं आए. उन्हें लगता था कि मैं बहुत छोटी हूं (शादी के लिए) और मैं उन्हें दोष नहीं देती.'