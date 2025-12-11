सलमान खान ने की स्टाइलिश एंट्री, इद्रिस एल्बा और एडगर रामिरेज़ के साथ रेड सी गोल्डन ग्लोब्स डिनर में छाए भाईजान

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने एक बार फिर दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जब उन्होंने रेड सी गोल्डन ग्लोब्स डिनर में हॉलीवुड स्टार्स इद्रिस एल्बा और एडगर रामिरेज़ के साथ स्टाइलिश पोज़ दिए. रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जश्न के तहत आयोजित इस खास शाम में दुनिया के नामी कलाकार, फिल्ममेकर और कल्चरल आइकॉन शामिल हुए, लेकिन सलमान की आसान और दमदार मौजूदगी सबसे अलग नजर आई. अपने खास और स्टाइलिश अंदाज़ में नज़र आते हुए सलमान खान को एल्बा और रामिरेज़ के साथ गर्मजोशी भरे पल साझा करते देखा गया. यह रेयर क्रॉस-इंडस्ट्री फोटो सलमान खान की दूर तक फैली ग्लोबल पॉपुलैरिटी को साफ़ दिखाती है.

रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो हर साल जेद्दा में होता है. अब इस इलाके के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण फिल्म आयोजनों में से एक बन गया है. कुछ ही सालों में यह एक ऐसा मंच बन गया है जहां दुनिया भर की फिल्में और अरब दुनिया की कहानियां एक साथ जुड़ती हैं. सलमान खान इस फेस्टिवल का जाना-पहचाना और पसंद किया जाने वाला चेहरा बन चुके हैं. वह कई बार इस फेस्टिवल में शामिल हो चुके हैं और हर बार फैन्स और मीडिया की भारी उत्सुकता की वजह बने हैं.

सलमान खान का हर साल इस फेस्टिवल में शामिल होना उनकी स्टार पावर और दुनिया भर में उनकी पकड़ का साफ सबूत है. वह आज भी एक मजबूत और असरदार शख्सियत हैं, जो भारतीय सिनेमा को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर गर्व और सच्चाई के साथ पेश करते हैं.