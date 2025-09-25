विज्ञापन

सलमान खान ने एक बार फिर खुद को बताया 'वर्जिन', ट्विंकल खन्ना के सवाल पर दिया अतरंगी रिएक्शन

टॉक शो टू मच का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है, और होस्ट काजोल और ट्विंकल खन्ना ने इसकी शानदार शुरुआत की है. पहले एपिसोड में मेहमान थे सुपरस्टार सलमान खान और आमिर खान, जिन्होंने पुराने दोस्तों की तरह खूब मस्ती की.

नई दिल्ली:

टॉक शो टू मच का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है, और होस्ट काजोल और ट्विंकल खन्ना ने इसकी शानदार शुरुआत की है. पहले एपिसोड में मेहमान थे सुपरस्टार सलमान खान और आमिर खान, जिन्होंने पुराने दोस्तों की तरह खूब मस्ती की. बातचीत तब मजेदार मोड़ लेती है जब ट्विंकल ने कहा कि सलमान और आमिर में कोई समानता नहीं है, सिवाय उनके सरनेम के. ट्विंकल ने मजाक में कहा, "सलमान खुद को 'हमेशा से कुंवारा' कहते हैं," और सलमान ने हंसते हुए सहमति जताई. इसके बाद ट्विंकल ने आमिर की दो शादियों का जिक्र भी किया.

यह पहली बार नहीं है जब सलमान ने अपनी निजी जिंदगी पर इस तरह बात की. साल 2013 में, जब वह 47 साल के थे, कॉफी विद करण के पहले एपिसोड में सलमान खान ने दावा किया था कि वह "वर्जिन" हैं. उन्होंने करण जौहर को बताया कि उनकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही और वह अपनी शादी तक खुद को "बचाकर" रखेंगे. करण को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने पूछा, "क्या आप कह रहे हैं कि आप वर्जिन हैं?" सलमान ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, "हां. मेरे दोस्त हैं, लेकिन कोई 'बेनिफिट्स' नहीं."

करण ने पूछा, "तो क्या आप बस हाथ मिलाते रहे हैं?" सलमान ने जवाब दिया, "हां, बस दोस्तों की तरह पीठ थपथपाई." करण को यह बात हजम नहीं हुई, फिर भी उन्होंने पूछा कि सलमान अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड्स से कैसे मिलते हैं. सलमान ने कहा, "कुछ को मैं पूरी तरह नजरअंदाज करता हूं. मैं उनसे दूर भागता हूं." उन्होंने बताया कि वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड्स की नई जिंदगी में कोई पुराना ख्याल न आए. हालांकि, सलमान ने कहा कि संगीता बिजलानी उनकी दोस्त हैं और परिवार का हिस्सा हैं.

आपको बता दें कि सलमान की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रही है. संगीता बिजलानी, सोमी अली, ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ के साथ उनके रिश्तों ने सुर्खियां बटोरीं. यह एपिसोड सलमान की मजेदार और बेबाक बातों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है.

