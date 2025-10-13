विज्ञापन

काम मिला क्या भाई... सलमान खान का अभिनव कश्यप के आरोपों पर तगड़ा पलटवार!

दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप के आरोपों पर बिना नाम लिए सलमान खान ने करारा जवाब दिया है. 

Read Time: 2 mins
Share
काम मिला क्या भाई... सलमान खान का अभिनव कश्यप के आरोपों पर तगड़ा पलटवार!
सलमान खान ने बिना नाम लिए अभिनव कश्यप को दिए जवाब
नई दिल्ली:

सलमान खान इन दिनों सुर्खियों में हैं. उन पर दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप एक के बाद एक आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि अभी तक भाईजान का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था. लेकिन अब सलमान खान ने अपने रियलिटी शो बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार के लेटेस्ट एपिसोड में अभिनव कश्यप के आरोपों पर रिएक्शन दे दिया है. इतना ही नहीं उन्होंने सिकंदर के डायरेक्टर एआर मुरुगदॉस द्वारा सेट पर लेट आने की बातों पर भी रिएक्शन दिया है, जो कि वायरल हो रहा है और फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. 

दरअसल, कॉमेडियन रवि गुप्ता से बातचीत में सलमान खान ने फिल्म मेकर अभिनव कश्यप के आरोपों पर अपना रिएक्शन दिया. हालांकि उन्होंने बिना उनका नाम लिए कहा, एक और हैं हमारे पास एक दबंग इंसान, अभी मेरे साथ उन्होंने आमिर को लपेटे में लिया शाहरुख को भी ले लिया. मैंने पिछले वीकेंड का वार पे ऐसे ही बोला था कि काम करो. तो आज वापस से पूछना चाहता हूं काम मिला क्या भाई?

आगे भाईजान अभिनव कश्यप के आमिर और शाहरुख खान के खिलाफ किए कमेंट पर  कहा, उन्होंने गलत बोला है उन दोनों के खिलाफ, तो ना वो उनके साथ काम करेंगे. ना उनके आपस वाले. निराशा व्यक्त करते हुए सलमान खान ने बताया कि कैसे फिल्ममेकर ने खुद का करियर बर्बाद कर लिया. 

विवादों के बावजूद डायरेक्टर के टैलेंट की तारीफ करते हुए सलमान खान ने कहा, अच्छा लिखता है. मुझे बात सिर्फ इतनी बुरी लगती है कि आपने अपने आप को तबाह किया. अगर किसीके परिवार के पीछे पड़ना है तो खुद के परिवार के पीछे पड़ो यार. अपने भाई के पीछे पडो. उसे प्यार करो. और दोस्त मुझे घुटने पे लेके आते हो ना. मैं रोज सुबह घुटनों पर आता हूं. लेकिन उसके लिए (भगवान की ओर इशारा करते हुए.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Salman Khan, Salman Khan Abhinav Kashyap, Salman Khan Attack  Abhinav Kashyap
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com