सलमान खान की एक बार फिर बढ़ी मुसीबतें, कंज्यूमर कोर्ट ने भेजा नोटिस, जानिए क्या है मामला

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं।. कोटा के कंज्यूमर कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है. जिसमें उन्हें 27 नवंबर तक जवाब देने को कहा है. ये मामला एक पान मसाला विज्ञापन से जुड़ा है.जिसमें सलमान खान ने राजश्री पान मसाला का प्रमोशन किया है. शिकायतकर्ता ने कहा है कि सलमान एड के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं. इस एड से सलमान खान की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ गई हैं क्योंकि ब्रांड एंबेसडर होने के नाते उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा.

क्या है मामला

शिकायतकर्ता बीजेपी के सीनियर नेता और राजस्थान हाई कोर्ट के वकील इंदर मोहन सिंह हनी ने दावा किया है कि राजश्री पान मसाला बनाने वाली कंपनी और सलमान खान ने प्रोडक्ट को केसर वाली इलायची और केसर वाला पान मसाला बताकर भ्रामक विज्ञापन किया है. हनी का कहना है कि ये दावे सच नहीं हो सकते क्योंकि केसर की कीमत लगभग 4 लाख प्रति किलोग्राम है, जो 5 रुपये वाले प्रोडक्ट में शामिल नहीं हो सकती है.

सलमान से मांगा जवाब

शिकायत में कहा गया है कि इस तरह के दावे युवाओं को पान मसाला खाने के लिए बढ़ावा देते हैं, जो मुंह के कैंसर का एक मुख्य कारण है. कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया है और फॉर्मल जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 27 नवंबर को होनी है.

वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉस 19 को होस्ट करते नजर आ रहे हैं. वीकेंड के वार में वो कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हुए नजर आते हैं. सलमान का ये अंदाज उनके फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आता है. वहीं उनकी फिल्मों की बात करें तो वो बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में बिजी हैं. फिल्म के सेट से उनकी कई फोटोज सामने आ चु

की हैं.