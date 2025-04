सलमान खान गंगा बनेंगे या राम? इत्तेफाक या हकीकत- क्या है उनके घरेलू नौकर से कनेक्शन?

सलमान खान और संजय दत्त की फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही फैन्स को इनके साथ का इंतजार था. हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये दोनों साथ आ रहे हैं तो कौनसी फिल्म करेंगे. किस तरह की होगी और इसका टाइटल क्या होगा? अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक नाम सामने आया है जिसे ऑफीशियल कहा जा रहा है. सिद्धार्थ कन्नन ने एक्स पेज पर लिखा, यह अब ऑफीशियल हो चुका है कि सलमान खान और संजय दत्त गंगाराम के साथ बड़े पर्दे पर आने वाले हैं. ये एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म होगी. इसे डेब्यू डायरेक्टर कृष अहिर डायरेक्ट करने वाले हैं. ये एक मास एंटरटेनर होगी और दर्शकों को पावर पैक्ड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगी.

It's Official! #SalmanKhan & #SanjayDutt reunite for #GangaRam - a high octane action spectacle! Directed by debutant #KrishAhir, this mass entertainer promises a power packed cinematic experience!



Filming begins in June/July 2025! Produced by SKF. Stay tuned!#GangaRam… pic.twitter.com/ebo6L05ERt