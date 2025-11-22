दिलीप कुमार की नातिन की खूबसूरत तस्वीरें, मम्मी रह चुकी हैं सलमान की गर्लफ्रेंड तो पति है सुपरस्टार...

इंडियन सिनेमा के ट्रेजडी किंग दिलीप कुमार न सिर्फ अपनी बेहतरीन एक्टिंग बल्कि अपनी पर्सनालिटी के लिए भी जाने जाते थे. दिलीप कुमार की यादें आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी फैमिली में एक ऐसी हसीना भी हैं जो अपनी खूबसूरती और टैलेंट से सुर्खियां बटोर रही हैं. हम बात कर रहे हैं दिलीप कुमार की नातिन सायशा सहगल की. सायशा देखने में बेहद खूबसूरत हैं और उनका ग्लैमरस अंदाज किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें आए दिन वायरल होती रहती हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि दिलीप कुमार से सायशा सहगल का रिश्ता क्या है.

सायशा सहगल दिलीप कुमार की नातिन हैं. वो सायरा बानो के भाई सुल्तान अहमद की बेटी शाहीन बानो और 90 के दशक के अभिनेता सुमित सहगल की संतान हैं. इस तरह सायशा दिलीप कुमार और सायरा बानो की फैमिली का अहम हिस्सा हैं.

सायशा ने 2015 में नागार्जुन के बेटे अखिल अक्किनेनी के साथ तेलुगु फिल्म ‘अखिल' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में उनकी सादगी और एक्टिंग स्किल्स को दर्शकों ने खूब सराहा और उन्हें नई स्टार कहा गया.

साल 2016 में सायशा ने अजय देवगन की फिल्म ‘शिवाय' से बॉलीवुड में कदम रखा. उनकी मासूमियत और एक्सप्रेशन ने लोगों का दिल जीत लिया.

फिल्म भले बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन सायशा की खूबसूरती और परफॉर्मेंस सबका ध्यान खींच ले गई.

सायशा ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के हैंडसम स्टार आर्या से 2019 में शादी की थी. दोनों की जोड़ी फैंस के बीच ‘पावर कपल' के रूप में मशहूर है और सोशल मीडिया पर दोनों की रोमांटिक तस्वीरें खूब वायरल होती रहती हैं.

सायशा इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं और उनके 4.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं.वोअक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें, फैशन शूट्स और फैमिली मोमेंट्स शेयर करती हैं, जिन्हें फैंस दिल खोलकर पसंद करते हैं.

उनका हर पोस्ट मिनटों में वायरल हो जाता है.