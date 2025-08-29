विज्ञापन

गणपति विसर्जन में ढोल नगाड़ों की ताल पर नाचे सलमान खान, बहन अर्पिता समेत शामिल हुआ खान परिवार

गणेश चतुर्थी के बाद गणपति विसर्जन का समय आ गया है. वहीं सलमान खान का अपने परिवार के साथ बप्पा को विदा करते हुए नजर आ रहे हैं. 

Ganpati Visarjan में सलमान खान ने किया खूब डांस
नई दिल्ली:

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी की धूम हर साल की तरह इस साल भी देखने को मिली. जहां बॉलीवुड से लेकर टीवी सितारों ने अपने घर में गणपति बप्पा का स्वागत किया. वहीं अब धीरे धीरे बप्पा को विदा करने का समय भी आ गया है. वहीं इसका झलक अर्पिता खान के घर पर भी देखने को मिली, जिसमें पूरा खान परिवार शामिल हुआ. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें सलमान खान को ढोल नगाड़ों की ताल पर अपने भांजे-भांजियों के साथ शामिल होते दिखा जा सकता है. वहीं इस मौके पर सोनाक्षी सिन्हा भी पति जहीर इकबाल के साथ गणपति विसर्जन में शामिल होते हुए नजर आ रही हैं. 

अर्पिता खान के घर के गणपति विसर्जन के वीडियो में सलमान खान ब्लू कलर की टीशर्ट और जींस में ढोल और नगाड़ों की ताल पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं उनके साथ अर्पिता खान लाल रंग के सूट में डांस करती दिख रही हैं. जबकि सलमान खान भांजे और भांजी के साथ मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं. 

इसके अलावा वीडियो में ग्रीन कलर के कुर्ते में जहीर इकबाल और वाइट कलर के सूट में सोनाक्षी सिन्हा नजर आ रही हैं. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं कमेंट सेक्शन में फैंस गणपति बप्पा मोरया लिखते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं सलमान खान को क्यूट कहते हुए नजर आ रहे हैं. 

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान बिग बॉस 19 को होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं फिल्मों की बात करें तो सिकंदर के बाद सलमान खान बैटल ऑफ गलवान में नजर आने वाले हैं. 

