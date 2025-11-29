पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रैक्टर पर बजा सलमान खान का 90s का हिट गाना, डांस करने को मजबूर हुए विदेशी, वीडियो वायरल

बॉलीवुड गानों का चार्म दुनिया में कहीं भी चले जाएं, फीका नहीं पड़ता. भारत हो, यूरोप हो या फिर किसी छोटे से देश का टूरिस्ट स्पॉट, हमारे गाने बजे नहीं कि लोग खुद ब खुद नाचने लगते हैं. भाषा समझ आए या न आए, बीट और रिदम दिल को तुरंत पकड़ लेती है. यही वजह है कि बॉलीवुड के डांस नंबर इंटरनेशनल पार्टियों, गेट टुगेदर्स और यहां तक कि स्ट्रीट परफॉर्मेंस में भी अक्सर सुनाई देते हैं. सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो मिल जाते हैं जहां विदेशी बिना किसी झिझक के देसी बीट पर झूमते दिख जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल भी हो रहा है. जिसमें ट्रैक्टर में एक गाना बजता है और विदेशी पेट्रोल पंप पर ही डांस करने लगते हैं.

पेट्रोल पंप पर डांस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक ट्रैक्टर पेट्रोल पंप पर खड़ा होता है और उसके स्पीकर से तेज आवाज में 90's का सुपरहिट बॉलीवुड गाना ‘चुनरी चुनरी' बज रहा होता है. पास ही खड़े कुछ विदेशी इस गाने की बीट सुनते ही चौंकते नहीं. बल्कि तुरंत डांस मोड में आ जाते हैं. उनके चेहरे पर खुशी, पैरों में रिदम और माहौल में देसी वाइब हैं. ये सब कुछ परफेक्ट लगता है. वो बिना किसी झिझक के के ‘चुनरी चुनरी' की धुन पर झूमते हुए दिखते हैं. जैसे गाना उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो. देखने वालों के लिए ये पूरा पल बेहद एंटरटेनिंग और दिल छू लेने वाला बन गया.

सलमान-सुष्मिता का हिट गाना

1999 में रिलीज हुई फिल्म ‘बीवी नं. 1' का ये गाना उस दौर का सबसे बड़ा पार्टी एंथम था. गाना गाया है अनुराधा श्रीराम और अभिजीत भट्टाचार्य ने. जबकि इसमें शानदार परफॉर्मेंस दी थी सलमान खान और सुष्मिता सेन ने. इस फिल्म में सुष्मिता सेन, शादीशुदा सलमान खान की लव इंटरेस्ट बनती हैं. जबकि बीवी नंबर वन बनी हैं करिश्मा कपूर. जो अपने बिगड़े हुए पति को रास्ते पर लाने के लिए हर हद को पार कर जाती हैं. इस काम में उनका साथ देते हैं अनिल कपूर. जो पूरी फिल्म में बेहद एनर्जेटिक रोल में नजर आते हैं.