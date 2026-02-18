Salim Khan Health News: वेंटिलेटर पर सलमान खान के पापा सलीम खान, मिलने पहुंचे जावेद अख्तर और संजय दत्त

सलमान खान के पिता और मशहूर स्क्रीनराइटर सलीम खान को मंगलवार को डॉ. जलील पारकर की देखरेख में मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. इलाज कर रहे डॉक्टर ने मीडिया को बताया कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है. सलीम खान के साथी और सहयोगी रहे जावेद अख्तर संजय दत्त के साथ कल रात हॉस्पिटल में उनसे मिलने गए. सलमान खान, अलवीरा खान, आयुष शर्मा, अरबाज खान और सलीम खान के पोते-पोतियां निर्वाण, अरहान खान और अयान अग्निहोत्री भी मौजूद थे.



अस्पताल ने कल एक प्रेस बयान में कहा, "मिस्टर सलीम खान, मशहूर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिता, जो अपने आप में एक आइकॉन हैं. उन्हें सुबह 8:30 बजे लीलावती अस्पताल के ICU में डॉ. जलील पारकर के अंडर में भर्ती कराया गया. "उन्हें फैमिली डॉक्टर डॉ. संदीप चोपड़ा इमरजेंसी में लाए थे. इमरजेंसी केयर शुरू की गई और मिस्टर सलीम खान को पहली मंजिल पर इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया. "डॉक्टरों की एक टीम, जिसमें डॉ. विनय चव्हाण (न्यूरोलॉजिस्ट), डॉ. अजीत मेनन (कार्डियोलॉजिस्ट), डॉ. नितिन डांगे (न्यूरोसर्जन), और डॉ. बिनीत अहलूवालिया शामिल थे. डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज किया.

सलीम खान का काम

सलीम खान और जावेद अख्तर की मशहूर जोड़ी, सलीम-जावेद के नाम से मशहूर थी. 1970 के दशक में अपनी दमदार राइटिंग से हिंदी सिनेमा को दोनों ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी. इस जोड़ी ने शोले, दीवार, त्रिशूल, डॉन और काला पत्थर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम किया.

