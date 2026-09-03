17 साल बाद लौट रही है ‘Heyy Babyy’, ऑस्ट्रेलिया में होगी सीक्वल की शूटिंग

बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और ऑस्ट्रेलिया के बीच फिल्म निर्माण को लेकर रिश्ते अब और मजबूत होने जा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने गुरुवार को मुंबई स्थित नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के ऑफिस का दौरा किया. इस खास मुलाकात के दौरान साजिद नाडियाडवाला ने अपनी आने वाली तीन फिल्मों की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में करने को लेकर एक बड़े तीन-फिल्म डील का ऐलान किया.

इस घोषणा के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस फिल्म को लेकर हो रही है, वह है साल 2007 में रिलीज हुई लोकप्रिय कॉमेडी फिल्म ‘Heyy Babyy' का बहुप्रतीक्षित सीक्वल ‘Heyy Babyy 2'. खास बात यह है कि पहली फिल्म की शूटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था. ऐसे में सीक्वल के लिए भी ऑस्ट्रेलिया का चुनाव फिल्म की पिछली कहानी से एक खास कनेक्शन बनाता है.

साजिद नाडियाडवाला की प्रोडक्शन कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को आगे बढ़ाते हुए तीन आगामी फिल्मों की शूटिंग वहां करने का फैसला किया है. यह सहयोग सिडनी स्थित TEMPLE के साथ साझेदारी के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है. इस डील के जरिए नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट अपनी आने वाली फिल्मों को ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत लोकेशंस और वहां मौजूद फिल्म निर्माण सुविधाओं तक ले जाएगा.

नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट पहुंचे क्रिस मिन्स!

ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर क्रिस मिन्स 31 अगस्त से 3 सितंबर तक भारत के दौरे पर हैं. इसी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने मुंबई में नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के ऑफिस का दौरा किया. यहां उन्होंने प्रोडक्शन हाउस की टीम से मुलाकात की और ऑफिस का जायजा लिया.

प्रीमियर के दौरे के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फिल्म निर्माण को लेकर संभावित सहयोग पर भी चर्चा हुई. इसी मुलाकात के दौरान साजिद नाडियाडवाला ने ऑस्ट्रेलिया में तीन फिल्मों की शूटिंग की घोषणा की. इस ऐलान को दोनों देशों के फिल्म उद्योगों के बीच बढ़ते सहयोग की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

साजिद नाडियाडवाला ने ऑस्ट्रेलिया को लेकर अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, यह देश न सिर्फ बेहद खूबसूरत है, बल्कि फिल्म निर्माताओं के लिए एक बेहद अनुकूल माहौल भी उपलब्ध कराता है. उनके मुताबिक, वहां की प्रोफेशनल और कुशल व्यवस्था के साथ-साथ स्थानीय टीम की गर्मजोशी और सहयोग ने शूटिंग के अनुभव को यादगार बनाया.

उन्होंने कहा कि उनके डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स ने ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग के दौरान शानदार अनुभव हासिल किया है. इसी अनुभव ने प्रोडक्शन हाउस को भविष्य की फिल्मों के लिए ऑस्ट्रेलिया को एक महत्वपूर्ण शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया है.

साजिद नाडियाडवाला ने आगे कहा, वह भविष्य में बार-बार ऑस्ट्रेलिया लौटना चाहेंगे. वहीं, मुंबई ऑफिस में प्रीमियर क्रिस मिन्स की मेजबानी को लेकर भी उन्होंने खुशी जाहिर की. दोनों के बीच भविष्य की फिल्मों और भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच फिल्म सहयोग को लेकर बातचीत हुई, खासकर ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच को-प्रोडक्शन ट्रीटी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

क्रिस मिन्स ने की बॉलीवुड की तारीफ

न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने भी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के साथ तीन फिल्मों की शूटिंग को लेकर उत्साह जाहिर किया. उन्होंने कहा, नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट भारतीय सिनेमा के बड़े और प्रतिष्ठित नामों में से एक है और कंपनी द्वारा ऑस्ट्रेलिया में तीन आगामी फिल्मों की शूटिंग का फैसला वहां के स्क्रीन इंडस्ट्री के लिए बड़ा विश्वास है.

क्रिस मिन्स ने खास तौर पर ‘Heyy Babyy' का जिक्र करते हुए कहा कि प्रोडक्शन हाउस का ऑस्ट्रेलिया के साथ लगभग दो दशक पुराना रिश्ता है. मूल फिल्म ‘Heyy Babyy' की शूटिंग भी न्यू साउथ वेल्स में हुई थी और अब इसके सीक्वल के साथ प्रोडक्शन टीम का दोबारा ऑस्ट्रेलिया लौटना इस रिश्ते को और मजबूत करता है.

उन्होंने आगे कहा, ऐसी बड़ी फिल्मों की शूटिंग से स्थानीय स्तर पर कई लोगों को रोजगार मिलता है. फिल्म की शूटिंग के दौरान स्थानीय क्रू, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स और अन्य व्यवसायों को भी काम के अवसर मिलते हैं. इसके अलावा भारतीय दर्शकों के बीच न्यू साउथ वेल्स और ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत लोकेशंस को प्रमोट करने का भी मौका मिलता है.

प्रीमियर ने ऑस्ट्रेलिया की लोकेशंस, वर्ल्ड-क्लास क्रू और वहां मौजूद मजबूत भारतीय समुदाय को भी भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए एक बड़ी ताकत बताया. उनका कहना है कि न्यू साउथ वेल्स को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए अगली बड़ी शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर आसान और आकर्षक विकल्प बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है.

‘Heyy Babyy' से जुड़ी है खास याद!

ऑस्ट्रेलियाई फिल्ममेकर अनुपम शर्मा, जो लंबे समय से सिडनी में नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट की योजनाओं का समर्थन करते रहे हैं, ने भी इस सहयोग पर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने याद किया कि ‘Heyy Babyy' की शूटिंग के दौरान साजिद नाडियाडवाला और उनकी टीम ने न्यू साउथ वेल्स में बड़े स्तर पर काम किया था.

अनुपम शर्मा के मुताबिक, फिल्म की टीम ने अपनी प्रोफेशनलिज्म और ऑस्ट्रेलियाई कार्यप्रणाली के प्रति सम्मान के जरिए वहां एक अच्छी छाप छोड़ी थी. अब दोबारा उनके साथ काम करना उनके लिए खुशी की बात है, खासकर उस समय जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच को-प्रोडक्शन ट्रीटी के जरिए दोनों देशों की फिल्म इंडस्ट्री को नए अवसर मिल रहे हैं.

बॉलीवुड और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ेगा सहयोग!

नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट की यह तीन-फिल्म डील सिर्फ शूटिंग लोकेशन बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फिल्म इंडस्ट्री के बीच बढ़ते सहयोग के तौर पर भी देखा जा रहा है. बड़ी भारतीय फिल्मों की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में होने से वहां के स्थानीय कलाकारों, तकनीकी टीम और फिल्म से जुड़े व्यवसायों को अवसर मिल सकते हैं.

वहीं, भारतीय फिल्मों के जरिए ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरत लोकेशंस को भारतीय दर्शकों तक पहुंचाने का भी मौका मिलेगा. ‘Heyy Babyy 2' के साथ शुरू होने वाला यह नया चैप्टर ऐसे समय में सामने आया है जब दोनों देशों के बीच फिल्म और एंटरटेनमेंट सेक्टर में सहयोग की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

गौरतलब है कि नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 75 साल की विरासत पूरी की है. कई पीढ़ियों से चली आ रही इस विरासत को साजिद नाडियाडवाला अपनी आधुनिक सोच और नए दौर की कहानियों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं. अब ऑस्ट्रेलिया में तीन फिल्मों की शूटिंग का यह ऐलान प्रोडक्शन हाउस के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार और भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लोकेशंस से जोड़ने की दिशा में एक और अहम कदम माना जा रहा है.