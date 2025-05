विवादों के बीच साजिद खान ने अमिताभ बच्चन को लेकर चौंकाने वाला बयान, बोले- 11वीं 12वीं फ्लॉप के बाद...

साजिद खान इन दिनों चर्चा में हैं. हाल ही में उन पर एक्ट्रेस नवीना बोले ने कास्टिंग काउच का आरोप लगाते हुए कहा कि डायरेक्टर साजिद खान ने उनका शोषण किया और कमरे में बुलाकर कपड़े उतारने को तक कहा. इसके कारण वह ट्रोल भी काफी हुए. लेकिन इन सबके बीच साजिद खान का नया बयान विवादों में आ गया है. जहां शोले-जंजीर जैसी फिल्मों के बाद भी अमिताभ बच्चन स्टार थे. ना कि सुपरस्टार. जबकि 1978 में मुकद्दर का सिकंदर के बाद उन्हें सुपरस्टार कहा जाने लगा.

धर्मेंद्र को बताया 70s का हीरो

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में साजिद खान गेस्ट बनकर पहुंचे थे. जहां उन्होंने 70 के दशक की कुछ यादों को ताजा करते हुए होस्ट से पूछा कि वह 70 के दशक का सुपरस्टार किसे कहते हैं तो दोनों अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं, जिस पर साजिद खान कहते हैं, 70s का ब्लॉकबस्टर हीरो अगर कोई माना जाता है तो ना वो धर्मेंद्र साहब थे. बॉक्स ऑफिस के. और अगर उनसे भी बड़े एक्टर डायरेक्टर हीरो कोई थे तो नंबर वन ऑफ ऑल टाइम तो वो मनोज कुमार साहब थे. जिनका अभी हाल ही में देहांत हुआ. उनकी आत्मा को शांति मिले.

